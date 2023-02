San Valentino con tanto sole e clima mite, ma aumentano nebbie e smog. Le previsioni meteo

Alta pressione protagonista dello scenario meteo a San Valentino e nei prossimi giorni, che trascorreranno con tempo stabile, clima secco e sempre più mite. L’area anticiclonica presente sull’Europa occidentale e centrale, infatti, si sta espandendo decisamente verso l’Italia dando il via ad una lunga fase di calma meteorologica che ci accompagnerà almeno fino al fine settimana.

Oltre all’assenza di piogge significative e di nevicate – che aggraverà ulteriormente la siccità, già preoccupante soprattutto nelle regioni di Nord-Ovest – nei prossimi giorni registreremo un rialzo sensibile delle temperature, destinate a riportarsi ben al di sopra della norma soprattutto al Centro-Nord, con valori tipici dell’inizio della primavera. L’anomalia sarà molto marcata nelle Alpi dove, entro mercoledì, lo zero termico salirà fin verso i 3.000 metri di quota. La stasi meteorologica e le inversioni termiche favoriranno l’accumulo di umidità e inquinanti nei bassi strati con conseguente progressivo aumento, nei prossimi giorni, del rischio di formazione di nebbie o strati bassi e contemporaneo peggioramento della qualità dell’aria.

Le previsioni meteo per San Valentino, martedì 14 febbraio

Giornata di San Valentino in prevalenza stabile e soleggiata, salvo qualche annuvolamento su Puglia, Calabria e Isole. Nella prossima notte probabile formazione di banchi di nebbia in pianura padana, Toscana e Sardegna.

Temperature stazionarie o in leggero aumento, con valori massimi oltre la norma sulle regioni centro-settentrionali: picchi oltre i 15 gradi. Venti ancora a tratti moderati di Maestrale al Centro-Sud, specie sul medio-basso Adriatico e sullo Ionio che resteranno in gran parte mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 15 febbraio

Mercoledì il tempo sarà stabile e soleggiato in tutto il Paese, con solo qualche modesta nuvola al Sud e sulle Isole. Fra la notte e il mattino probabile formazione di nebbie in Val Padana, settore dell’alto Adriatico, in Toscana, Umbria e Sardegna, in graduale diradamento in mattinata, ma con la possibilità di persistenza in prossimità delle aree costiere del Nord-Est.

Temperature in crescita, con rischio sempre più basso di gelate all’alba. Massime oltre la norma al Centro-Nord, con punte fino a 14-18 gradi. Venti in prevalenza deboli. Ancora un po’ mossi l’Adriatico meridionale, lo Ionio e il Canale di Sicilia.