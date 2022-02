Meteo: San Valentino riporta la pioggia al Nord e neve a bassa quota

In questo inizio di settimana una intensa perturbazione atlantica (la n.4 del mese) attraverserà l’Italia, questa volta con il coinvolgimento anche delle regioni settentrionali, dove la lunga assenza di piogge e nevicate ha provocato un grave deficit idrico. Le nevicate in particolare sono previste oggi, lunedì 14 febbraio, su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, anche fino a quote collinari, e non è esclusa una breve fase di neve mista a pioggia nella notte seguente anche in pianura al Nord-Ovest.

Martedì 15 ancora condizioni di maltempo al Nord-Est e al Centro-Sud, specie sulle regioni del versante tirrenico. Mercoledì 16 residuo maltempo all’estremo Sud, migliora altrove con la pressione atmosferica in graduale rialzo. Da giovedì 17 nuova espansione verso il Mediterraneo e l’Italia dell’alta pressione che riporterà generali condizioni di tempo stabile e temperature in decisa risalita verso valori particolarmente miti per la stagione.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 14 febbraio

Giornata in gran parte nuvolosa con parziali schiarite che resistono su Alpi orientali, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Isole Maggiori. Piogge sparse, via via più diffuse, al Nordovest, Toscana, Umbria, Lazio e Campania; in serata le piogge raggiungono la Sardegna e il Nord-Est. In Liguria sono attese piogge abbondanti. Neve sui rilievi del Nord-Ovest intorno ai 400-600 metri in calo tra sera e notte fino a 200-300 metri, con possibili fasi di pioggia mista a neve anche in pianura, tra Piemonte e Lombardia occidentale.

Giornata fredda al Nord, temperature in lieve aumento invece sul versante adriatico del Centro-Sud e nelle Isole Maggiori con punte di 16-17 gradi. Venti meridionali in graduale rinforzo, fino a moderati o tesi sui mari di ponente che tenderanno a diventare mossi.

Le previsioni meteo per domani, martedì 15 febbraio

Cielo in prevalenza nuvoloso con parziali schiarite sul medio-basso Adriatico, all’estremo Sud e soprattutto al Nordovest dal pomeriggio. Al mattino precipitazioni su Lombardia e Nordest, nevose a quote collinari e moderate tra alto Veneto e Friuli Venezia Giulia; nel pomeriggio fenomeni in graduale attenuazione. Nel corso della giornata piogge sparse su regioni tirreniche, Umbria, Basilicata e Isole Maggiori con possibili rovesci o temporali in Campania, nord Sicilia e in anche sulla Calabria tirrenica.

Temperature massime in calo in Sardegna, nel resto d’Italia in lieve aumento quasi ovunque. Un po’ di vento in gran parte del paese con venti fino a moderati o tesi. Mari in generale mossi o molto mossi fino ad agitati il Mare di Sardegna e di Corsica.