Meteo: sabato santo con piogge e forti venti. Caldo anomalo al Sud

In queste Feste di Pasqua due diverse perturbazioni attraverseranno l’Italia, portando ancora una volta un po’ di maltempo soprattutto al Nord. In particolare una perturbazione (la numero 13 di marzo), tra oggi (sabato 30 marzo) e la prima parte della domenica di Pasqua, porterà nuvole e un po’ di piogge al Nord e Toscana, con nuove nevicate sulle Alpi, sebbene solo a quote elevate; nel resto d’Italia il tempo risulterà in generale soleggiato e stabile, mentre caldi e intensi venti di Scirocco spingeranno le temperature ben oltre la norma.

La seconda perturbazione (la numero 14 del mese) attraverserà la Penisola tra la seconda parte della domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, portando un po’ di instabilità al Centro-Nord, mentre il Sud verrà nuovamente risparmiato. Da martedì 2 aprile è probabile una rimonta dell’alta pressione in grado di garantire qualche giorno di tempo stabile e asciutto in tutta Italia, compreso il Nord.

Le previsioni meteo per oggi, sabato 30 marzo

Cielo coperto e piogge sparse al Nordovest, con nevicate sulle Alpi ma solo al di sopra di 2000 metri. Un po’ di nuvole anche al Nordest e Toscana, ma alternate a momenti di sole e con qualche pioggia sulle Venezie solo nella seconda parte del giorno. In prevalenza soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature massime in ulteriore aumento al Nordest, in calo invece in Calabria e Isole: valori comunque ancora diffusamente oltre la norma. Ventoso su tutti i nostri mari, per venti di Libeccio in Sardegna, meridionali o di Scirocco altrove; mari da molto mossi ad agitati.

Le previsioni meteo per la domenica di Pasqua

Cielo nuvoloso e piogge intermittenti al Nord, più diffuse e insistenti al Nordovest. Alternanza tra sole e nuvole in Toscana, Umbria, Marche e Sardegna, comunque senza piogge. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature massime in leggero calo al Nord, in crescita al Sud e Isole: punte vicine a 30 gradi in Sicilia. Venti forti di Scirocco, mari da mossi a localmente agitati.