Meteo: sabato con tanto sole, poi cambia tutto! Le previsioni dal 5 aprile

Siamo alla vigilia di un deciso cambio di scenario meteorologico: l’alta pressione che ha garantito condizioni prevalenti di tempo stabile e soleggiato nelle regioni del Centro-Nord, con temperature miti, spesso superiori alla norma, nel corso della giornata di domenica lascerà il posto ad un veloce fronte freddo(perturbazione numero 1 di aprile) in movimento dalle alte latitudini verso i Balcani e il Mediterraneo orientale.

Domenica sul nostro Paese è attesa una nuova fase di maltempo, per lo più concentrata al Centro-Sud, un brusco e rapido calo termico accentuato da intensi venti settentrionali. Entro lunedì le temperature nelle regioni settentrionali e in quelle adriatiche subiranno una diminuzione fino a una decina di gradi; l’inizio della settimana quindi vedrà un clima invernale in Italia, ma con un’attenuazione dei fenomeni, a parte una residua instabilità nelle Isole maggiori.

Le previsioni meteo per sabato 5 aprile

Nuvolosità variabile in Sardegna, Sicilia, Calabria meridionale, Salento e, nel pomeriggio anche nelle aree interne montuose tra Lazio e Abruzzo e di tutto il Sud; locali piogge o rovesci sui rilievi di Calabria, Sicilia e Sardegna. Giornata soleggiata nel resto d’Italia. In serata nuvole in graduale aumento al Nord-Est.

Temperature stazionarie o in lieve aumento, tranne in Sardegna; al Centro-Nord massime intorno ai 20 gradi, con locali punte di 23-24 gradi. Venti ovunque deboli. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 6 aprile

Giornata fredda e ventosa in gran parte dell’Italia. Al mattino resistono delle ampie schiarite in Valle d’Aosta, Piemonte, parte della Lombardia e all’estremo Sud; nuvole altrove, con le prime piogge o rovesci in Emilia e sul versante adriatico, dalla Romagna fino alla Puglia settentrionale.

Nel pomeriggio la nuvolosità associata al transito del fronte freddo si estenderà a tutta l’Italia, con piogge e temporali al Centro-Sud e in Sardegna; nevicate sull’Appennino centrale da 1200/1500 metri, con rischio di bufere di neve; qualche debole pioggia possibile anche in Liguria e in Piemonte. Di sera il maltempo insiste al Sud peninsulare, mentre al Nord-Est, in Emilia Romagna e al Centro si fanno strada delle graduali schiarite.

Temperature massime in brusco calo al Nord, al Centro, in Puglia e Sardegna, con il freddo accentuato dall’intensa ventilazione. Venti molto forti in prevalenza nord-orientali lungo tutta la Penisola; raffiche fino a 50-70 km/h in Adriatico, in Appennino, in Toscana e sulle Alpi orientali; possibili forti raffiche anche in pianura padana.