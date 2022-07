Meteo, sabato 30 luglio ancora qualche rovescio al Nord-Est e al Centro

La perturbazione n.6 tenderà a muoversi verso i Balcani concentrandosi sabato 30 luglio soprattutto al Nord-Est e sulle regioni centrali portando piogge, locali temporali e un concomitante calo termico; al Nord-Ovest, invece, la situazione migliorerà, mentre al Sud e sulle Isole rimarranno protagonisti il sole e le temperature elevate.

Domenica 31 luglio, dopo l’allontanamento del sistema nuvoloso, il tempo tornerà ovunque più stabile, salvo qualche locale e breve fenomeno lungo l’Appennino, con temperature che si porteranno più vicine alla norma anche al meridione. Pertanto, la fine della settimana, che coincide con la fine del mese di luglio, sarà segnata dalla definitiva conclusione della quarta e finora la più intensa ondata di calore della stagione.

Tuttavia, le proiezioni modellistiche non lasciano molto spazio a successivi scenari caratterizzati da condizioni estive gradevoli: durante la prossima settimana, infatti, sembra molto probabile un nuovo rigonfiamento dell’Anticiclone Nord-Africano con corrispondente risalita di aria subtropicale che determinerà un nuovo generale rialzo termico fino a dare il via, probabilmente, a una nuova ondata di calore. Questa evoluzione, comunque, necessita di ulteriori verifiche per poterne definire più precisamente le caratteristiche e la rilevanza.

Le previsioni meteo per sabato 30 luglio

Giornata stabile e soleggiata al Nord-Ovest, gran parte del Sud e Isole. Tempo più variabile e a tratti instabile nel resto d’Italia con alternanza tra sole e nuvole e possibili isolate piogge o temporali al mattino su alto Adriatico e regioni centrali, nel pomeriggio su alto Veneto, Friuli, settore del medio Adriatico, zone interne del Centro e nord della Puglia.

Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest, in diminuzione invece al Nord-Est e regioni centrali; ancora caldo intenso al Sud e Isole, con punte di 35-37 gradi. Venti di Maestrale in rinforzo intorno alla Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 31 luglio

Tempo in prevalenza soleggiato, a parte qualche annuvolamento inizialmente sul medio Adriatico e al Sud, nel pomeriggio soprattutto sulle zone montuose, nel settore del basso Tirreno e nel versante ionico. Non si escludono brevi temporali pomeridiani sui rilievi del basso Lazio e sull’Appennino meridionale con possibili locali sconfinamenti verso le coste tirreniche e ioniche. Alla sera schiarite ampie da nord a sud.

Temperature massime in calo al Sud e sulle Isole, leggeri aumenti al Centro-Nord: valori nella media o leggermente sopra, ovunque senza eccessi. Un po’ ventilato per Maestrale sulle regioni meridionali e parte del Centro.