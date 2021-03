Meteo, sabato 27 marzo debole perturbazione in transito

Una debole perturbazione (la n.11 del mese) in transito sulle nostre regioni sta causando solo poche isolate precipitazioni al Nord. Nel frattempo le temperature, già in risalita rispetto alla prima parte della settimana, si stanno riportando ovunque più in linea con le medie stagionali o anche leggermente al di sopra al Nord e sulle regioni tirreniche.

In seguito, dopo una domenica che vedrà un generale miglioramento con solo della residua nuvolosità al Nord, si prospetta per la prossima settimana il ritorno del promontorio anticiclonico di matrice nord africana che si spingerà con decisione verso il Mediterraneo centrale e l’Europa accompagnato da una massa d’aria ancora più mite. Di conseguenza, oltre ad andare incontro a condizioni di stabilità, le nostre regioni saranno anche interessate da un più sensibile rialzo termico con temperature più tipiche della primavera inoltrata, diffusamente intorno ai 20 gradi ma con picchi massimi prossimi ai 25 gradi a metà settimana. Questa situazione durerà con buona probabilità almeno fino a giovedì con conseguente prolungamento dell’attuale fase sostanzialmente siccitosa che interessa soprattutto le regioni settentrionali.

Nei giorni successivi, in particolare nel weekend di Pasqua, la circolazione atmosferica potrebbe cambiare, ma per ora le proiezioni modellistiche evidenziano un grado di incertezza troppo ampio per poter dare indicazioni attendibili.

Previsioni meteo per sabato 27 marzo

Cielo in gran parte nuvoloso al Centro-Nord, anche se non mancherà qualche temporanea schiarita. Maggiore spazio per il sole al Sud e sulle Isole maggiori. Possibili piogge sulle Alpi centro-orientali con neve oltre 1500 metri; locali piogge anche sull’alta pianura piemontese e lombarda, in Friuli Venezia Giulia e fra Liguria centro-orientale e alta Toscana. In serata tendenza a schiarite al Nord-Ovest.

Temperature massime in leggera flessione al Nord, stazionarie o in leggero aumento altrove con punte fino a 18-20 gradi e locali picchi leggermente oltre i 20 gradi sulle Isole. Venti meridionali in rinforzo.

Previsioni meteo per domenica 28 marzo

Nuvoloso al Nord, a parte delle schiarite sulle Alpi; qualche residua pioggia possibile al mattino su Liguria e Friuli Venezia Giulia. Tempo più soleggiato al Centro-Sud, con solo un po’ di nuvole al mattino in Toscana, nel pomeriggio lungo l’Appennino.

Temperature massime in lieve calo in Pianura Padana e in Sardegna, in leggero aumento su Alpi, regioni tirreniche e Sicilia, fino a punte anche leggermente oltre i 20 gradi. Venti in generale indebolimento.