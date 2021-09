Meteo, sabato 25 settembre sole e caldo estivo. Domenica peggiora

L’alta pressione si rinforzerà ulteriormente tra venerdì e sabato garantendo giornate in gran parte soleggiate e stabili. La massa di aria calda che l’accompagna determinerà un nuovo rialzo termico con valori che torneranno in generale oltre la norma con picchi ancora leggermente oltre i 30 gradi al Sud e sulle Isole, molto vicini ai 30 gradi anche sulle regioni centrali tirreniche, intorno ai 26-27 gradi al Nord.

Meteo weekend: sabato 25 settembre sole, domenica nuvole in aumento

Nel dettaglio sabato 25 cielo sereno in gran parte del Paese con soltanto qualche velatura in transito nelle regioni del Centro-nord e nubi più presenti su Piemonte, coste liguri e coste toscane. Temperature oltre le medie in tutta Italia con valori pienamente estivi nelle regioni centrali tirreniche, al Sud e nelle Isole con e anche poco superiori ai 30 gradi nelle Isole maggiori. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari di Ponente.

L’evoluzione per la giornata di domenica conferma la probabilità di un graduale peggioramento sulle regioni centro-settentrionali con rovesci e temporali al Nordovest e in Toscana e nuvolosità in aumento anche nel resto del Centro-nord. Il Sud le Isole vedranno una domenica ancora soleggiata e con clima estivo. Tutto a causa del passaggio della coda di una perturbazione legata al vortice depressionario che si trova attualmente posizionato sulla Spagna. Calo termico nelle zone raggiunte dalla nuvolosità Nordovest, Emilia, Umbria, Toscana.