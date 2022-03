Meteo: sabato 19 marzo pioggia in Sardegna. Domenica 20 sarà inverno!

Sabato 19 marzo assisteremo a un ulteriore rinforzo dei venti orientali specialmente sulle Isole, con ingresso di aria fredda nel corso della giornata. Sulla Sardegna, inoltre, sarà una giornata piovosa.

Nel dettaglio, sabato si avrà un tempo perlopiù soleggiato al Centro-Nord; su Abruzzo e Molise si potrà osservare qualche addensamento, associato a un po' di neve sui rilievi (sopra 900 m circa). In serata sulle Alpi centro orientali non sono escluse spruzzate di neve. Al Sud le nubi si potranno osservare perlopiù in Calabria e Basilicata con deboli precipitazioni al mattino, nevose sopra gli 800 metri circa. Nelle Isole sarà una giornata piovosa, particolarmente in Sardegna nei settori meridionali e tirrenici; in Sicilia piogge sparse e più probabili al mattino sul versante ionico dell'isola. Temperature in lieve calo. Venti: tesi orientali sulle isole, sul mar Tirreno centro meridionale e sui bacini meridionali, fino a forti su basso Ionio, canali di Sicilia e di Sardegna; deboli o al più moderati altrove. Mari: molto mossi o agitati i bacini attorno alle isole.

Domenica 20 marzo all'insegna di un clima quasi invernale su tutte le regioni ma già dalla settimana successiva torna l'alta pressione: la tendenza meteo

Domenica 20 marzo sarà una giornata caratterizzata da un clima quasi invernale in tutta l'Italia. I venti da est tenderanno ad attenuarsi. Ancora un po' di nubi sul settore di Nord-Ovest specie al mattino; qualche breve nevicata sui rilievi abruzzesi e molisani sopra 700-800 metri. Precipitazioni residue su Calabria, Sicilia e Sardegna specie al mattino.

Nella settimana successiva molto probabilmente la situazione meteorologica sarà ancora dominata da una tenace aria di alta pressione che manterrà le perturbazioni lontane dall'Italia. Le temperature aumenteranno gradualmente, mentre al Centro-Nord persisterà la grave siccità.