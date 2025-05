Meteo, lunedì 26 con rischio di piogge e temporali soprattutto al Nord: le previsioni

La settimana si apre con l’alta pressione in temporaneo indebolimento. Le correnti nord-occidentali favoriranno condizioni di variabilità e localmente instabili a causa del transito della coda di una perturbazione (la numero 9 di maggio) che oggi interesserà il Nord e l’Appennino centrale e martedì soprattutto il Nord-Est e le zone interne del Centro-Sud. Le temperature sono comunque in progressiva crescita, fino a valori nella norma o anche oltre.

Le previsioni meteo per lunedì 26 maggio

Inizio di giornata con cielo sereno o poco nuvoloso al Centro-Sud e con della nuvolosità in transito sul Nord Italia, dove il cielo si presenterà localmente anche nuvoloso. Nel pomeriggio nubi in aumento in gran parte del Nord e nelle zone interne del Centro, con isolati rovesci o temporali su Alpi, Prealpi e Appennino centro-settentrionale, in possibile sconfinamento verso l’alta pianura padana verso sera. In serata qualche pioggia o rovescio anche sulle coste di Abruzzo e Molise e nel Foggiano. Di notte aumenta il rischio di temporali in Piemonte e Lombardia.

Temperature massime in generale rialzo, con valori quasi ovunque tra 22 e 26 gradi e punte di 27/28 gradi in Sardegna. Ancora un po’ ventoso per Maestrale all’estremo Sud e sulle Isole.

Le previsioni meteo per martedì 27 maggio

Al mattino ancora rovesci sparsi e qualche temporale in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna; migliora in Piemonte e valle d’Aosta. Nel corso della giornata l’instabilità con rovesci e temporali si estende a gran parte delle zone interne del Centro-Sud e localmente potrebbe insistere sui rilievi del Nord-Est e nell’Appennino settentrionale. In serata migliora quasi ovunque. Temperature per lo più stazionarie. Moderato Maestrale sulle Isole maggiori e i mari circostanti.