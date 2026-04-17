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Meteo: rimonta l'alta pressione! 17-18 aprile con sole e clima quasi estivo

Le previsioni meteo per oggi (17 aprile) vedono un ulteriore miglioramento del tempo grazie alla rimonta dell'alta pressione. Temperature miti.
Previsione17 Aprile 2026 - ore 09:55 - Redatto da Meteo.it
Previsione17 Aprile 2026 - ore 09:55 - Redatto da Meteo.it

Sul Mediterraneo centrale sta avanzando l’Anticiclone delle Azzorre, nella parte finale della settimana abbraccerà la nostra Penisola, dove garantirà condizioni di maggiore stabilità atmosferica e un clima decisamente più mite del normale. Ci attendono quindi due o tre giorni con prevalenza di tempo soleggiato e temperature ben al di sopra delle medie stagionali, specie al Centro-Nord e sulla Sardegna dove, in diverse località, sono attesi valori pomeridiani tipici di inizio giugno.

La tendenza a partire da domenica 19, tuttavia, mostra ancora molta incertezza per le regioni settentrionali, verso le quali dovrebbe farsi strada una nuova perturbazione nord atlantica (la n.2 del mese), associata ad un progressivo aumento dell’instabilità da metà giornata a partire dalle zone montuose e, successivamente, all’estremo Nord-Est. A inizio settimana questa perturbazione dovrebbe poi scivolare sui Balcani, favorendo in questo modo un coinvolgimento anche delle regioni centrali, specie il settore del medio Adriatico.

Le previsioni meteo per oggi, venerdì 17 aprile

In mattinata cielo nuvoloso lungo la fascia alpina/prealpina e pedemontana del Nord, ma senza fenomeni di rilievo e con nubi destinate a diradarsi progressivamente. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità attorno alle zone montuose: occasionali brevi rovesci o temporali su Alpi Marittime, Appennino toscano, rilievi del basso Lazio, Appennino calabro-lucano, zone interne della Sicilia e della Sardegna. Per il resto tempo generalmente soleggiato.

Venti da deboli a moderati settentrionali su mari e regioni del Centro-Sud, fino a tesi al Sud e intorno alla Sicilia. Temperature massime in lieve aumento, quasi dappertutto comprese fra 19 e 26 gradi e ben al di sopra della norma soprattutto al Centro-Nord.

Le previsioni meteo per sabato 18 aprile

Tra la notte e il mattino banchi di nuvolosità bassa lungo la fascia alpina/prealpina e pedemontana del Nord e sulla Calabria tirrenica, in parziale dissolvimento. Nel pomeriggio modesto aumento delle nubi cumuliformi attorno ai rilievi, più consistenti e associate a occasionali brevi scrosci di pioggia su Alpi Marittime, Orobie, Appennino tosco-emiliano e Gennargentu. Altrove prevalenza di tempo soleggiato e stabile.

Temperature in ulteriore lieve aumento e sempre al di sopra della norma, con punte massime di 25-26 gradi al Nord e sulle regioni di ponente. Venti in attenuazione, ma ancora moderati o tesi settentrionali al Sud e nel canale di Sicilia.

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Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Aprile ore 13:34

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