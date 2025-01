Meteo prossimi giorni: tempo variabile e vento forte?

La Befana non solo porta via le feste ma anche il bel tempo visto che è in arrivo la perturbazione n.2 di gennaio 2025 che riporterà piogge e maltempo in buona parte d'Italia. Le vacanze di Natale si concludono con il ripristino di condizioni meteo in linea con il periodo.

Meteo, Italia divisa in due nel giorno dell'Epifania

Il giorno dell'Epifania delinea un'Italia divisa in due: freddo e clima invernale al Nord, primavera al Sud con temperature che sfiorano anche i 20°. Le festività natalizie si chiudono con la perturbazione dell'Epifania, la seconda del mese, che si farà sentire per buona parte della settimana con il ritorno di piogge e temporali nelle regioni del Nord e neve sulle Alpi a quote medio-alta.

Da martedì 7 gennaio 2025 sono previste nevicate abbondanti a quote superiori ai 1500 metri circa con 30-40 cm di neve fresca. Al Sud, invece, la perturbazione è accompagnata da una massa d'aria calda di matrice sub-tropicale che farà salire le temperature con anomalie di anche +6/7°. Tutto è destinato a cambiare da giovedì 9 gennaio con l'arrivo della terza perturbazione del mese.

Ma entriamo nel dettaglio con lunedì 6 gennaio: schiarite al Sud e Sicilia, mentre nel resto del paese nuvole e piogge, seppur deboli, nelle zone Nord-Ovest e Toscana, mentre di carattere nevoso sulle Alpi oltre 1000-1500 metri. Non si escludono piogge e temporali anche in Toscana, Lazio, Umbria, Liguria e Lombardia. In aumento le temperature nelle regioni del Centro-Sud con picchi di anche 20-22° su Puglia, Calabria e Isole.

Nella giornata di martedì 7 gennaio 2025 è previsto un miglioramento nelle regioni del Nord, mentre nuvole nel resto del paese con il rischio di fenomeni temporaleschi su Umbria, Campania e Sardegna. Dal pomeriggio schiarite sempre più ampie su Emilia Romagna, Toscana e Sardegna, mentre in serata isolate piogge tra bassa Campania, Calabria, Salento e nel nordest della Sicilia. In lieve calo le temperature.

La tendenza meteo della prima settimana del 2025: che tempo farà?

Ma passiamo alla tendenza meteo per la prima settimana del nuovo anno, il 2025. Da mercoledì 8 gennaio nebbie sulla pianura veneta e nevicate sui settori alpini dell’alto Piemonte e sulle Alpi valdostane. Bel tempo con sole al Sud e Isole, ma schiarite anche sulla pianura piemontese. Nuvole nel resto del Nord, ma anche sul Lazio, Toscana, Umbria e Campania. Le temperature in calo nei valori minimi lungo tutto lo stivale.

Da giovedì 9 gennaio è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, la n.3 del mese, che si farà sentire dapprima sul Levante Ligure e poi su Lombardia e zone di Nord-Est con piogge. Torna anche la neve sulle Alpi fino a quote medio alte. Le temperature in lieve aumento con valori ben superiori alla norma del periodo.

La tendenza meteo per il weekend è ancora molto incerta, anche se lo scenario delinea il passaggio di una nuova perturbazione in arrivo tra la notte di venerdì 10 e sabato 11 gennaio accompagnata da una massa d'aria fredda che farà crollare le temperature, in particolare nelle regioni del Nord. Come sempre vi invitiamo a seguirci per conferme ed aggiornamenti.