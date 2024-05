Meteo prossimi giorni: tra sole, caldo e nuovo maltempo?

La forte ondata di maltempo che ha colpito le regioni del Nord Italia con danni ingenti è finalmente in attenuazione, ma durante il fine settimana il tempo resta instabile e variabile. Temperature in aumento con valori al di sopra della norma in particolare al Sud. Le previsioni meteo.

Meteo Italia, le previsioni del weekend 18 e 19 maggio 2024

L’intensa perturbazione che ha colpito il Nord Italia negli ultimi giorni si è finamente allontanata lasciando spazio a giornate di sole. Attenzione: la mancanza dell’alta pressione permetterà a nuove perturbazioni di arrivare in Italia a cominciare dalle regioni del Sud e Sicilia dove è attesa la n.6 del mese a cui farà seguito poco dopo la n.7 che lambirà nuovamente le regioni del Nord ripristinando le condizioni di un tempo instabile. Da domenica 19 maggio è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.8 del mese, che attraverserà il Centro-Sud lambendo l’Emilia Romagna. In aumento le temperature con valori di gran lunga superiori alla norma, in particolare al Sud ed Isole dove si registrano picchi di anche 30°. L'inizio della nuova settimana sarà ancora all'insegna di piogge e rovesci nelle regioni del Centro-Nord e non si escludono rovesci anche sotto forma di nubifragi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 18 maggio 2024: nuvole a Nord-Ovest con tempo instabile. Dalle prime ore del pomeriggio non si escludono piogge e temporali in val d’Aosta, Piemonte, nord ed ovest della Lombardia. Nuvole anche al Sud e Sicilia, mentre nel resto del Paesa clima sereno con sole e bel tempo. In leggero calo le temperature al Sud e Sicilia, in lieve aumento nel resto d’Italia, ma generalmente la colonnina di mercurio sfiora i 30°. Nella giornata di domenica 19 maggio cielo poco o parzialmente nuvoloso al Nord, Sardegna e Sicilia nelle prime ore del mattino, mentre tante nuvole sull’Italia centro-meridionale . In calo le temperature con valori compresi tra i 22 e 26 gradi.

Meteo, la tendenza della prossima settimana

Che tempo farà nei prossimi giorni? Le proiezioni meteo della prossima settimana delineano l'arrivo di nuove perturbazioni che interesseranno tutto il paese esposto a correnti umide e instabili atlantiche. Tra lunedì 20 e martedì 21 è previsto il passaggio della perturbazione numero 9 del mese che si farà sentire con piogge e rovesci nelle regioni del Centro-Nord con il possibile rischio di nubifragi con conseguenti gravi situazioni di criticità. Successivamente il maltempo andrà ad attenuarsi, ma la pioggia tornerà protagonista tra mercoledì 22 e giovedì 23 sulle regioni del Centro-Nord.

Nelle regioni del Sud la probabilità di piogge resta molto bassa, anche se la tendenza appena descritta mostrano ampi margini di incertezza. Nessun miglioramento, invece, in vista del weekend: l'alta pressione è ancora ben lontana dal nostro paese anche se nel complesso il clima sarà mite.