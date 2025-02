Meteo prossimi giorni, nuova ondata di maltempo sull'Italia?

Piogge e temporali nelle regioni del Centro-Nord per il passaggio della perturbazione n.4 del mese di febbraio. Non solo, torna la neve sulle Alpi e Appennino Settentrionale, ma a quote alte. Che tempo farà nei prossimi giorni?

Meteo, neve e piogge in Italia: ecco dove

Dopo una breve pausa, il maltempo torna l'indiscusso protagonista in diverse regioni d'Italia complice l'arrivo della perturbazione n.4 di febbraio che sta interessando in queste ore le regioni del Centro-Nord con fenomeni temporaleschi sparsi. Si segnalano anche nevicate su Alpi, Prealpi e Appennino settentrionale, ma a quote piuttosto alte.

Piogge e temporali anche nella giornata di mercoledì 12 febbraio nelle regioni del Nord e centrali tirreniche, mentre al Sud permane un clima stabile. Per la seconda parte della settimana, per intenderci in vista del weekend di San Valentino, la tendenza meteo delinea l'arrivo di un vortice di bassa pressione associato ad una massa di aria fredda.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 11 febbraio 2025: cielo da nuvoloso a coperto al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Piogge e rovesci sin dalle prime ore del mattino in Liguria, basso Piemonte e coste toscane, mentre nebbie in Umbria e Marche. Nel pomeriggio il maltempo interessa buona parte delle regioni del Nord, Toscana e Marche dove non si escludono nevicate oltre 1200-1400 metri. Le temperature massime in lieve calo in gran parte del Centro-Nord.

Ancora nubi nella giornata di mercoledì 12 febbraio con il rischio di piogge e fenomeni temporaleschi in Lombardia, Levante Ligure, Venezie, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e nord della Campania. Torna anche la neve sui rilievi oltre 1000-1400 metri.

Che tempo farà in vista del weekend di San Valentino?

Le previsioni meteo dei giorni che ci conducono verso il fine settimana di San Valentino, Festa degli Innamorati, è nel segno di un clima instabile e variabile. La grande assente è l'alta pressione, mentre non si esclude il rischio di piogge e temporali in buona parte delle regioni del Centro-Sud. Ancora incerte le previsioni per la seconda parte della settimana anche se non si esclude la possibilità del passaggio di una nuova perturbazione, la n.5 di febbraio, che dovrebbe dapprima colpire l'Emilia Romagna e le regioni del Centro dove sono previste piogge sparse e nevicate in Appennino intorno ai 1300-1500 metri.

Da venerdì 14 febbraio, giorno di San Valentino, non si esclude la formazione di un vortice di bassa pressione che da sabato 15 potrebbe scivolare verso il Tirreno meridionale determinando un peggioramento del clima al Sud e sulla Sicilia. La tendenza delinea da domenica 16 vede un miglioramento nel regioni del Sud. In calo le temperature lungo tutto lo stivale con il ritorno di un clima di stampo più decisamente invernale.