Meteo prossimi giorni: aprile termina con il maltempo?

L'Italia vive una momentanea tregua dal maltempo dopo giorni di piogge, temporali ed allerte meteo. Nei prossimi giorni, infatti, è previsto l'arrivo di nuove perturbazioni con un clima altalenante. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, torna il maltempo in Italia

La tregua dal maltempo ha davvero le ore contate considerando che, nonostante l'allontanamento dell'ultima perturbazione, l’alta pressione continua a tenersi ben lontana dall’Italia. Clima instabile e variabile, ma già da mercoledì 23 aprile 2025 è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.6 di aprile, che riporterà piogge e temporali dapprima al Nord e poi al Centro-Sud. Non solo, a seguire il passaggio di una seconda perturbazione che interesserà il nostro Paese tra venerdì 25 aprile e sabato 26 con una nuova ondata di piogge e maltempo. Prevista una tregua tra la fine di sabato e le prime ore di domenica 27, prima del probabile arrivo di un’altra perturbazione (la numero 8 di aprile).

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 22 aprile 2025: bel tempo nelle prime ore del mattino lungo tutto lo stivale. Nel pomeriggio annuvolamenti sparsi su rilievi del Nord, zone interne del Centro, Appennino Meridionale e Isole Maggiori. Non si escludono piogge isolate Alpi, Appennino Settentrionale, Umbria, zone interne di Toscana e Lazio, Appennino marchigiano, Sardegna orientale. In aumento le temperature. Mercoledì 23 aprile la giornata inizia con il sole, mentre nel tardo pomeriggio è previsto un peggioramento complice l'arrivo di una perturbazione che si farà sentire su Alpi, Nord-Est, Emilia Romagna, zone interne peninsulari e sudest della Sicilia. In serata le piogge raggiungeranno anche Piemonte, Lombardia e Centro-Sud. In lieve calo le temperature anche se previsti picchi di anche 20-23°.

Che tempo farà in vista del weekend del 25 aprile?

In vista del Ponte del 25 maggio 2025 il clima si farà instabile per il passaggio di un nucleo di aria fresca che interesserà tutta l'Italia. Il clima si farà più fresco, in particolare sul Nord-Est e sulle regioni peninsulari. Nella notte di giovedì 24 aprile 2025 piogge e temporali, anche intensi, su Lombardia, zone di Nord-Est, Emilia Romagna e Toscana. Nel pomeriggio il maltempo interesserà anche Toscana, Umbria, Marche, Campania e Calabria.

Nel giorno di venerdì 25 aprile 2025, Festa della Liberazione, il nucleo di aria instabile raggiungerà anche le zone del Sud con fenomeni temporaleschi diffusi. Non si escludono rovesci e temporali anche sulle regioni centrali, Puglia centro-settentrionale, zone interne della Campania e sulla Calabria tirrenica. Previsto un aumento delle temperature durante il weekend, in particolare nella giornata di sabato, con un clima che tenderà a farsi più stabile. Come sempre continuate a seguirci per aggiornamenti.