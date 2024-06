Meteo prossimi giorni: arriva la prima vera ondata di caldo?

Dopo settimane di piogge e temporali, l'alta pressione torna l'indiscussa protagonista sull'Italia con un clima caldo e miti e un sensibile aumento delle temperature che sfioreranno i 30° con picchi di anche 34-35° al Sud e Isole. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, l’anticiclone nordafricano arriva in Italia

L'alta pressione dell’anticiclone nordafricano arriva in Italia garantendo nei prossimi giorni un clima caldo con temperature in aumento. Da giovedì 6 giugno fino a sabato 8 giugno è previsto bel tempo con sole lungo tutto lo stivale e un aumento considerevole delle temperature che si porteranno su valori di stampo estivo.

Previsti 30° con picchi di anche 34-35° nell'estremo Sud. Da domenica 9 giugno cambia ancora tutto principalmente nelle regioni del Nord alle prese con l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che smorzerà le temperature e riporterà piogge e rovesci.

Ma entriamo nei dettagli con giovedì 6 giugno: alternanza di sole e nuvole al Nord con il rischio di qualche isolato rovescio nelle ore del pomeriggio su Alpi e Prealpi. Nel resto del Nord bel tempo con sole con qualche nuvolosità innocua nelle zone appenniniche. In aumento le temperature massime con i valori al di sopra della media del periodo.

Venerdì 7 giugno cielo nuvoloso al Nord con il possibile rischio di brevi temporali solo sulle zone alpine e prealpine. Nel resto del paese cielo sereno con le temperature massime in discesa e valori compresi tra i 26-31°.

Meteo, che tempo farà nel weekend? Le previsioni

Ma che tempo farà nel fine settimana in Italia? Il secondo weekend di giugno sarà all'insegna dell'anticiclone africano con clima mite e caldo in particolare sulle regioni del Sud, mentre al Nord l'alta pressione comincia ad indebolirsi.

Sabato 8 giugno non si esclude il rischio di piogge e rovesci nel settore alpino ma anche in Piemonte, Val Padana e Liguria. Cielo sereno o poco nuvoloso al Centro Sud, ma ciò non coinvolgerà le temperature che continuano ad aumentare in Liguria, Emilia Romagna e al Centro Sud. La colonnina di mercurio sfiorerà i 30° in buona parte del paese con picchi di anche 35° in Sardegna complice la presenza del vento di Scirocco. Al Nord valori compresi tra i 28-29°.

Da domenica 9 giugno l'alta pressione comincerà ad indebolirsi nelle regioni del Nord dove è prevista una fase climatica instabile con il rischio di rovesci o temporali che interesseranno il Nord-Ovest, Triveneto, ma anche marginalmente Emilia Romagna e Toscana. Al Sud è previsto ancora bel tempo con sole e temperature bollenti. In calo, invece, le temperature al Nord Ovest.

L'inizio della prossima settimana dovrebbe partire con un clima instabile e variabile al Nord con il rischio di piogge e temporali, mentre situazione più tranquilla nel resto d’Italia con il caldo in attenuazione al Centro e nell’est della Sicilia.