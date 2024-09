Meteo: nelle prossime 48 ore rischio di forti temporali e nubifragi. I dettagli

Italia divisa in due nelle prossime 48 ore a causa di un’intensa perturbazione atlantica (la n. 8 del mese) che investe le regioni settentrionali portando altre precipitazioni, in alcune aree anche abbondanti, che però risparmieranno gran parte dell’Emilia Romagna. Le regioni centrali tirreniche e la Campania saranno coinvolte solo marginalmente, mentre il resto del Centro-Sud vedrà una breve fase di condizioni pienamente estive, con temperature oltre la norma, per effetto dei tiepidi e forti venti meridionali che accompagnano la perturbazione.

Tra sabato 28 e domenica 29 venti più freddi di Maestrale sostituiranno gradualmente i venti da sud, determinando un sensibile calo termico in tutto il Paese, ma anche un’attenuazione del maltempo al Nord, dove potrà insistere della locale instabilità.

Le previsioni meteo per giovedì 26 settembre

Sulle regioni del medio Adriatico, al Sud e sulle Isole tempo in prevalenza soleggiato. Cielo nuvoloso nel resto del Paese, con nuvolosità più compatta al Nord-Ovest, in Trentino Alto Adige, nord del Veneto e Friuli, dove pioverà a intermittenza sin dalle prime ore del giorno, in maniera più diffusa dal pomeriggio; verso sera rovesci più intensi su tutte le zone alpine e prealpine, in Liguria e sulle zone di pianura a nord del Po, con rischio di locali nubifragi. Non sono previste precipitazioni di rilievo in gran parte dell’Emilia Romagna.

Temperature massime in aumento al Centro-Sud e Isole. Venti meridionali in deciso rinforzo, anche forti su mari di ponente, regioni centrali e alto Adriatico, con mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per venerdì 27 settembre

Nella notte e al mattino ancora maltempo in molte aree del Nord, ma con fenomeni in attenuazione all’estremo Nord-Ovest; rischio di forti temporali e nubifragi su Liguria di Levante, est Lombardia e Triveneto.

Nel pomeriggio i temporali proseguiranno a carattere sparso su Alpi, Prealpi, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Nubi nei settori tirrenici e interni del Centro; sereno o poco nuvoloso su medio Adriatico, Sud e Isole. Temperature in temporaneo rialzo quasi ovunque. Ventoso per forti venti meridionali, con mari molto mossi o agitati.