Le previsioni meteo annunciano che per la prossima settimana, dopo una breve pausa e un calo delle temperature anche di 10 gradi, tornerà il caldo grazie al ritorno dell'anticiclone africano che abbraccerà l'Italia e porterà nuovamente aria piuttosto calda e la colonnina del termometro a salire. Insomma dopo i temporali degli ultimi giorni, il forte vento e la grandine, il clima estivo e il bel tempo riprenderanno il sopravvento traghettandoci verso l'estate.

Previsioni meteo: l'anticiclone africano non ci ha abbandonato

Nel weekend del 28 e 29 maggio per via dei temporali che si sono abbattuti soprattutto al Nord, c'è stato e ci sarà un importante calo delle temperature rispetto alla giornata di venerdì. In alcune zone il termometro scenderà anche di 10 gradi. Dopo una breve pausa, però, il caldo tornerà a farsi sentire. L'anticiclone africano non ha abbandonato l'Italia e non l'abbandonerà tanto facilmente tanto che il mese di maggio, caratterizzato da temperature ben oltre la media, lascerà il posto a un giugno che prenderà il via sempre all'insegna del grande caldo.

Già da lunedì 30 giugno 2022 le temperature torneranno a salire gradualmente. Le massime in generale avranno ancora valori leggermente inferiori alla media al Nord, per lo più tra 20 e 24 gradi. Al Centro, invece, rimarranno tra 23 e 27 gradi mentre saranno superiori alla media al Sud e sulle Isole e compresi tra 26 e 29 gradi con punte di 30 gradi o poco oltre sia in Sardegna che in Sicilia.

Giugno inizia all'insegna del grande caldo grazie all'anticiclone

Già dall'ultimo giorno del mese di maggio e dai primi giorni del mese di giugno l’anticiclone proveniente dal Nord Africa tornerà a consolidarsi sul Mediterraneo e sull’Italia centromeridionale. Oltre al tempo stabile e soleggiato ci saranno temperature in rapido aumento grazie e per colpa dell’afflusso di aria molto calda di origine subtropicale.

Le previsioni meteo preannunciano dunque che durante la giornata di mercoledì 1 giugno 2022 avremo valori eccezionalmente elevati in particolare in Sardegna dove in alcune zone si potranno raggiungere anche picchi di 35 gradi. Nella seconda parte della settimana anche al Nord le temperature torneranno sopra la media e il caldo si farà sentire, molto.