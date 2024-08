Meteo, prosegue il caldo intenso ma con qualche temporale

Fine settimana dominato dalla presenza dell’alta pressione, che garantirà prevalenza di tempo soleggiato in gran parte d’Italia, con pochi temporali per lo più concentrati sulle zone montuose e con temperature in crescita: quindi per il nostro Paese una nuova ondata di caldo, meno intensa rispetta a quella precedente, ma comunque capace di spingere le temperature fino a picchi di 37-38 gradi, almeno al Centro-Sud e Isole. Il caldo andrà comunque incontro a una temporanea attenuazione già a inizio della prossima settimana, quando il parziale indebolimento dell’alta pressione consentirà a correnti relativamente più fresche e instabili, portate dalla coda di una perturbazione atlantica (perturbazione numero 5 di agosto), di raggiungere nuovamente il nostro Paese favorendo tra l’altro, fra lunedì e mercoledì, un aumento dell’instabilità, con la formazione di numerosi temporali. L’evoluzione appena descritta mostra ancora ampi margini di incertezza.

Previsioni meteo per oggi, domenica 25 agosto



Domenica giornata tra sole e nuvole al Nord: isolati rovesci e temporali sulle zone alpine e prealpine, con possibili locali sconfinamenti sulle vicine pianure. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche nuvola in più solo sui rilievi: è possibile qualche breve acquazzone pomeridiano sull’Appennino Meridionale. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento: massime tra 30 e 36 gradi, con picchi di 37-38 °C al Centro-Sud.



Previsioni meteo per lunedì 26 agosto

Lunedì nuvole al Nord, con rovesci e temporali isolati su quasi tutte le regioni a eccezione di Emilia e coste adriatiche. Alternanza tra sole e momenti nuvolosi su regioni centrali, Calabria e Sicilia, comunque in generale senza piogge; in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in calo al Nord, con poche variazioni altrove.