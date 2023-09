Meteo, primo weekend di settembre all'insegna dell’estate. Le previsioni

L'estate non è ancora finita. Dopo il passaggio della perturbazione n.4 di agosto che ha segnato il ritorno di piogge e rovesci in buona parte d'Italia, il primo weekend di settembre inizia con il rinforzo dell'alta pressione. Caldo e temperature in aumento da Nord a Sud. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, torna l'estate nel primo weekend di settembre

Il mese di settembre inizia nel segno dell'estate. Dopo la forte ondata di maltempo che ha fatto registrare nubifragi e grandinate in diverse regioni del Nord e del Centro-Sud, l'alta pressione ritorna protagonista lungo il Mediterraneo regalando sole e temperature tipicamente estive. Clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale con temperature in aumento e picchi di oltre 30° al Sud e Isole a conferma che l'estate non è ancora finita! Settembre inizia all'insegna del caldo con giornate estive e temperature che sfiorano anche i 35° in Sardegna. Il rinforzo dell'alta pressione perdurerà per buona parte della prima settimana di settembre, anche se le temperature nei prossimi giorni subiranno un temporaneo calo per l'afflusso di una massa d'aria più fredda proveniente dai Balcani.

Ma entriamo nel dettaglio con venerdì 1 settembre: tempo in miglioramento da Nord a Sud con il ritorno del caldo e temperature estive. Solo al Nord annuvolamenti che potrebbero sfociare in sporadiche e rapidi piogge nel Nord-Est, Liguria e Piemonte occidentale. In aumento le temperature con valori massimi compresi tra i 26-29° e picchi di oltre 32° in Sicilia.

Meteo, che tempo farà nel primo fine settimana di settembre?

Passiamo ora alle previsioni meteo del primo weekend di settembre. Sabato 2 settembre tempo soleggiato in buona parte del paese. Nelle ore del pomeriggio è previsto un temporaneo aumento della nuvolosità nelle zone montuose con un basso rischio di piogge. Ancora in aumento le temperature con le massime che sfioreranno i 30° da Nord a Sud, mentre in Sardegna si toccheranno i 33-34°. Anche la giornata di domenica 3 settembre è tipicamente estiva con clima stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale e temperature in aumento con valori intorno ai 30° in Emilia, Toscana, Lazio e Isole maggiori.

Le previsioni meteo della prossima settimana di settembre sono ancora condizionate dall'alta pressione di origine nord-africana con temperature al di sopra dei valori del periodo e picchi di 35-40° al Sud e Isole.