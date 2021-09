La prima perturbazione di settembre arriverà sull'Italia domani, venerdì 3, e anche nel fine settimana tra il 4 e il 5 settembre porterà piogge in diverse zone del Paese. Nel mirino c'è soprattutto il Centro-Sud, dove la giornata più piovosa sarà quella di sabato. Gli effetti residui del sistema perturbato insisteranno anche nella giornata di domenica 5, mentre all'inizio della prossima settimana le condizioni meteo tenderanno a migliorare quasi ovunque.

La tendenza meteo per i prossimi giorni

Sabato 4 settembre il cielo sarà per lo più soleggiato al Nord, in particolare sulle pianure e lungo le coste, mentre sui rilievi prevarranno le nuvole e nel pomeriggio si potranno sviluppare isolati rovesci e temporali.

Sarà una giornata nuvolosa al Centro-Sud, con l'eccezione di qualche temporanea e parziale schiarita più probabile tra Toscana, Umbria, Marche e nel sud delle Isole. Al mattino qualche pioggia o temporale potrà interessare la Sardegna, il Lazio, la Campania, la Calabria e la Sicilia. Il peggioramento si estenderà al resto del Sud nella seconda parte della giornata. e ci sarà il rischio di fenomeni localmente intensi.

Le temperature caleranno in gran parte della Penisola e in Sicilia, mentre aumenteranno al Nord-Ovest. Localmente i venti saranno moderati sulle Isole, sullo Ionio e sul basso Tirreno.

Domenica 5 settembre il Centro-Sud le condizioni meteo saranno ancora instabili in buona parte delle aree alpine e prealpine e delle regioni centro-meridionali: in particolare rovesci e temporali coinvolgeranno l'interno del Centro Italia, con l'eccezione di Marche e Toscana, il Sud peninsulare e la Sicilia orientale. La situazione sarà più stabile nel resto del Paese.

Al Sud le temperature caleranno leggermente, ma in generale osserveremo ancora un clima tipico della fine dell'estate con valori massimi che nelle Isole maggiori potranno superare lievemente la soglia dei 30 gradi.

Per l'inizio della prossima settimana si profila un deciso miglioramento del tempo dovuto al rinforzo dell'alta pressione. Farà eccezione una residua instabilità che potrà insistere in Puglia, in Calabria e in Sicilia.