Meteo, primo weekend di Maggio al via con l'alta pressione: domenica 7 forti temporali

Nel primo weekend di Maggio la situazione meteo sarà ancora governata dalla vicinanza dell’alta pressione, che garantirà prevalenza di tempo soleggiato e asciutto, fatta eccezione l'instabilità sabato 6 sui rilievi del Nord.

Domenica 7 una perturbazione (la numero 1 di maggio), il cui nucleo sfilerà al di là delle Alpi, tornerà a lambire l’Italia, portando così un aumento dell’instabilità al Nord, con rovesci e temporali che oltre a bagnare le zone alpine coinvolgeranno anche diverse aree della Pianura Padana.

Al Centro e al Sud invece il tempo rimarrà nel complesso asciutto. Nel corso del weekend le temperature rimarranno nel complesso al di sopra della norma, con valori in molte località caratteristici di fine maggio o inizio giugno.

Le previsioni meteo per sabato 6 maggio

Al mattino cielo quasi ovunque sereno o poco nuvoloso, con un po’ di nuvolosità in più solo sulle Alpi. Nel pomeriggio nubi in aumento sulle zone alpine, dove si formerà anche qualche temporale; qualche nuvola in più anche sull’Appennino, ma senza piogge, sempre in generale soleggiato invece nel resto d’Italia.

Temperature massime in leggera diminuzione al Nordest e regioni tirreniche, comunque ancora quasi dappertutto leggermente oltre la norma.

Le previsioni meteo per domenica 7 maggio

Moderato maltempo al Nord, con piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporale soprattutto sul settore alpino e sull’alta Pianura Padana. Non si possono escludere anche episodi di forte intensità.

Al Centro-Sud tempo ancora parzialmente soleggiato con un po’ di nuvole in transito più consistenti sulla Sardegna, dove sarà possibile qualche breve rovescio. Non si esclude qualche rovescio pomeridiano anche sull'Appennino centrale.

Temperature in calo al Nord-Ovest, ulteriori lievi rialzi invece al Sud e in Sicilia; si potranno raggiungere punte per lo più comprese tra 21 e 27 gradi. Venti fino a moderati di Scirocco potranno soffiare nei canali delle Isole.