Meteo, primo weekend di luglio al via con temporali diffusi: migliora domenica

Il primo weekend del mese di luglio sarà condizionato dal passaggio della perturbazione numero 7 di giugno: sabato 1 è attesa ancora tanta instabilità, specie al Nordest e regioni centrali, con la possibilità che localmente si formino temporali anche di forte intensità, mentre le temperature faranno registrare valori al di sotto della norma in gran parte del Centro-Nord.

La situazione meteo migliorerà domenica 2, grazie al rialzo della pressione: in gran parte d’Italia splenderà il sole, con qualche temporale pomeridiano solo sule zone montuose della Penisola.

La prossima settimana insisterà un po’ di instabilità al Nord, mentre al Centro-Sud andrà gradualmente consolidandosi l’alta pressione dell’Anticiclone Nord-Africano che, a partire da mercoledì-giovedì, darà probabilmente avvio a un’intensa ondata di caldo estivo.

Meteo weekend, le previsioni per sabato 1 luglio

Prevalenza di tempo bello al Nord-Ovest e Isole, fatta eccezione per isolati temporali pomeridiani sui rilievi. Nuvole altrove, anche se non mancheranno le temporanee schiarite: nel corso del giorno isolati rovesci e temporali su Venezie, Emilia, Romagna, regioni centrali, Campania, Puglia e Calabria Tirrenica.

Temperature massime in crescita al Nord-Ovest e regioni meridionali, in calo invece in gran parte del Centro e Sardegna; in generale al di sotto della norma al centro-Nord e Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 2 luglio

Un po’ di nuvole sulle zone montuose della Penisola, con isolati rovesci e temporali nelle ore centrali del giorno; in prevalenza sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia, salvo locali e temporanei annuvolamenti. Temperature massime in crescita al Centro-Nord e Sardegna, in diminuzione invece in Calabria e Sicilia.