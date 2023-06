Meteo, primo weekend di giugno con temporali diffusi al Centro-Nord

Temporali ancora protagonisti nel primo weekend di giugno: l’atmosfera si mantiene infatti molto instabile sull'Italia. L’alta pressione resta lontano dall’Italia, e si posiziona stabilmente sul Nord Europa in prossimità delle Isole Britanniche, mantenendo così una circolazione nettamente più dinamica e a tratti perturbata a latitudini inferiori sull’area del Mediterraneo.

Questo significa – in generale - dover far fronte a giornate spesso soleggiate al mattino, ma con il rischio di locali, improvvisi e forti temporali soprattutto nel pomeriggio.

Tra sabato 3 e domenica 4, inoltre, la perturbazione n.1 di giugno renderà i fenomeni ancora più diffusi fin dal mattino sul Centro-Nord, non solo sulle aree montuose, ma anche su quelle di pianura. In questo contesto non si escludono fenomeni di forte intensità, con il rischio di grandine e raffiche temporalesche.

Il quadro termico non subirà grossi scossoni e le temperature rimarranno nel complesso vicine ai valori medi stagionali o leggermente inferiori. Anche per la prossima settimana non si prevede un rinforzo deciso della pressione atmosferica, la situazione sembra dunque destinata a restare instabile e dinamica.

Le previsioni meteo per sabato 3 giugno

Giornata instabile, soprattutto al Nord con rovesci e temporali possibili fin dal mattino, anche in Pianura Padana (più intensi previsti tra Lombardia, Veneto ed Emilia); altrove mattinata con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio sviluppo di fenomeni anche sui settori interni e montuosi della Penisola e sempre localmente sulle Isole Maggiori.

Temperature senza grandi variazioni, valori vicini alle medie climatiche che caratterizzano questo periodo dell’anno; valori massimi pomeridiani in generale compresi tra 23 e 27 gradi. Venti in generale deboli, ma attenzione alle raffiche durante i temporali.

Le previsioni meteo per domenica 4 giugno

Instabile soprattutto su Centro-Nord e Sardegna; in questi settori i cieli si presenteranno nuvolosi, a tratti coperti, fin dal mattino, con locali rovesci e temporali su Sardegna e Nord-ovest fin dalla notte. Dal pomeriggio instabile da Nord a Sud con rovesci e temporali, anche sui settori interni delle regioni centrali; fenomeni più isolati al Sud e Sicilia; parziali schiarite riguarderanno il settore adriatico e il Sud.

Temperature senza sensibili variazioni, valori in linea con le medie climatiche. Venti meridionali in moderato rinforzo.