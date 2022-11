Meteo, primo weekend di dicembre nel segno del maltempo

Il primo weekend del mese di dicembre l’Italia sarà attraversata dalla perturbazione giunta venerdì 2 pomeriggio che si intensificherà nella giornata di sabato. Gli intensi venti di Scirocco che l’accompagneranno, determineranno un rialzo delle temperature un po’ su tutto il nostro Paese.



Sabato 3 dicembre avremo cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con qualche schiarita sulle Isole e sulla Calabria tirrenica. Al mattino rovesci sparsi sui settori ionici del Sud, piogge diffuse sulle regioni centrali tirreniche e sul nord della Campania; deboli piogge sparse sul basso Piemonte e in Pianura Padana, più probabili in Emilia Romagna. Dal pomeriggio piogge deboli su gran parte del Nord, meno probabili sul settore delle Alpi centrali, con nevicate oltre 700 metri nel Cuneese, sopra 1000-1300 metri altrove; ancora qualche rovescio sulle fasce tirreniche del Centro; rovesci isolati in Puglia, sul nord-est della Sicilia e Sardegna tirrenica.

Temperature in aumento, soprattutto nei valori minimi sulle regioni centro-meridionali. Venti intensi di Tramontana in Liguria, da tesi a forti di Scirocco sul mar Tirreno, sulla Sicilia e sui bacini meridionali. Mari: molto mossi o agitati mar Ligure, Tirreno, Ionio e canale di Sicilia; molto mosso l’Adriatico meridionale; da poco mossi a mossi gli altri bacini.

Domenica 4 dicembre la perturbazione sarà ancora attiva soprattutto sulla Lombardia, sul Nord-Est, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Campania. Qualche rovescio o temporale potrà manifestarsi anche in Sardegna e sulla Puglia meridionale. I venti di Scirocco si indeboliranno e saranno sostituiti da venti più deboli di Libeccio.