Meteo, Primo Maggio con la pioggia? Gli ultimi aggiornamenti

La prossima settimana esordirà con un tempo quasi ovunque tranquillo e piuttosto mite. Sul Mediterraneo centrale infatti nella giornata di lunedì un temporaneo corridoio di alta pressione sarà associato all’aria più calda affluita già nel fine settimana insieme a venti di Scirocco con temperature salite verso valori sopra le medie stagionali, specie al Centrosud dove si toccheranno punte intorno o sopra i 25 gradi. Un po’ di nuvole lunedì potranno interessare solo il Nordovest con occasionali fenomeni a ridosso delle Alpi piemontesi mentre sul resto d’Italia il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Venti fino a moderati o tesi potranno soffiare dui mari di ponente, settentrionali sul Ligure, di Scirocco sul Tirreno e nelle Isole.

Tendenza meteo: per il Primo Maggio possibile ritorno della pioggia al Nord

Nei giorni successivi, intorno al cambio del mese, una circolazione depressionaria già presente tra l’Atlantico e la penisola iberica, guadagnerà progressivamente terreno verso il Mediterraneo centrale determinando quindi un nuovo cambiamento del tempo. Una prima perturbazione si affaccerà da ovest nel corso di martedì 30. Il tempo sarà ancora prevalentemente soleggiato soprattutto al Nordest e sul lato adriatico mentre altrove assisteremo ad un graduale aumento delle nuvole ed all’arrivo di alcune piogge al Nordovest e nelle Isole (possibili locali rovesci o temporali in Sardegna, Liguria e ovest Sicilia), in serata anche su alta Toscana, Emilia e Campania. Primi lievi cali nelle temperature su estremo Nordovest e Isole. Prevarranno ancora i venti meridionali con uno Scirocco moderato sul Tirreno e in Sicilia.

Il Primo Maggio, secondo le attuali proiezioni, potrebbe risultare piuttosto piovoso al Nord con piogge localmente anche moderate o sotto forma di rovescio, insistenti al Nordovest e in estensione anche al Nordest. Nelle Isole il tempo andrà migliorando con schiarite, più ampie e veloci sulla Sardegna. Nel settore peninsulare la giornata sarà invece all’insegna della variabilità con il fronte nuvoloso in rapido transito nella prima parte della giornata con piogge o rovesci sparsi; già nel pomeriggio vi sarà una tendenza a schiarite via via più diffuse ma con il rischio di episodi di instabilità e sviluppo di brevi rovesci o temporali in Appennino, nelle Marche e in Abruzzo. Lo Scirocco sarà sostituito da venti più freschi di Libeccio con conseguente calo delle temperature un po’ dappertutto verso valori comunque nella norma per il periodo.

Un secondo passaggio perturbato dovrebbe poi coinvolgere l’Italia tra giovedì 2 e venerdì 3 seguito poi da una situazione complessivamente più stabile nel fine settimana. Per una conferma di questa tendenza e maggiori dettagli si rimanda agli aggiornamenti dei prossimi giorni.