Meteo, previsioni settimanali: temperature miti e qualche pioggia, ecco dove?

La settimana di Natale è all'insegna del bel tempo con temperature miti e bel tempo grazie alla persistenza dell'anticiclone africano che insisterà sull'Italia fino al 28 dicembre. Ecco le previsioni dell'ultima settimana del 2022.

Meteo, ultima settimana del 2022 con l'anticiclone africano

Il 2022 sta per salutarci con un clima tipicamente primaverile con sole e temperature che sfiorano anche i 20° al Sud complice l'anticiclone africano che insiste da giorni sul nostro paese e lungo il Mediterraneo. Questa fase stabile è responsabile però della nebbia che, nelle prime ore del mattino, si manifesta al Nord e regioni tirreniche. Non solo, questo clima è anche causa dell'aumento dello smog ed inquinanti in prossimità del suolo. L’alta pressione di matrice sub-tropicale, unita ad una massa d’aria anomala per la stagione, ha determinato quasi ovunque temperature al di sopra della media stagionale con picchi di anche 25° in Sicilia.

Ma come sarà il tempo nell'ultima settimana dell'anno? Per martedì 27 dicembre cielo nuvoloso in Emilia Romagna, nord della Toscana e Marche, ma anche Lazio, Umbria e Campania. Nel resto del paese bel tempo con sole e cielo sereno. Le temperature si confermano, da Nord a Sud, con valori al di sopra dei valori del periodo con un lieve calo sulle Alpi e Sardegna.

Meteo Italia, la tendenza dei giorni prima di Capodanno

Nella giornata di mercoledì 28 dicembre annuvolamenti al Nord, ma anche in Toscana, Umbria e Marche. Nel resto del paese sole con qualche possibile nuvola sulla valle padana. Al Sud e Isole clima mite con temperature al di sopra dei 20°. L'alta pressione subirà una breve pausa tra giovedì 29 e venerdì 30 dicembre per il passaggio di una debole perturbazione che interesserà le regioni del Centro-Nord. Piogge e annuvolamenti, infatti, sono previsti nelle regioni del Nord, Liguria, nord della Toscana, Emilia Romagna e Venezie. Nessuna variazione per quanto riguarda le temperature ancora superiori ai valori del periodo in particolare su Abruzzo, Molise, Sud e Isole dove si sfioreranno i 16-17° nelle ore pomeridiane e picchi di anche 19-20 gradi in Calabria, Sicilia e Sardegna.

Per il weekend di Capodanno, invece, è previsto il ritorno dell'anticiclone nordafricano che porterà bel tempo e temperature in aumento con valori di gran lunga superiori alla norma.