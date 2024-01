Meteo, le previsioni del prossimi giorni in Italia: freddo e nuvole. Ecco dove

L'allontanamento della perturbazione n.2 di gennaio verso la Grecia ha favorito un miglioramento del clima in Italia da Nord a Sud. Brusco calo delle temperature per la presenza di correnti fredde al Nord con la colonnina di mercurio verso valori in linea con il periodo. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, flusso di correnti fredde da Nord a Sud

L'Italia è alle prese con una forte ondata di freddo, ma senza piogge complice l'allontanamento della perturbazione n.2 di gennaio verso la Grecia. Nuvole e temperature in calo per un flusso di correnti fredde in arrivo dapprima nelle regioni del Nord e poi al Sud. Intanto tra mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.3 di gennaio che dalla Spagna raggiungerà il Mediterraneo meridionale riportando piogge e rovesci al Sud, Sicilia e Sardegna. Poi un nuovo miglioramento del clima con condizioni meteo stabili nella parte della finale della settimana, ma con temperature di stampo invernale.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo. Schiarite e nuvole nella giornata di martedì 9 gennaio 2024 con il rischio di sporadiche piogge al Sud e Isole, ma anche Val d’Aosta, Piemonte e alta Lombardia. Nella giornata di mercoledì 10 gennaio 2024 nuvole e schiarite, ma persiste il rischio di piogge e rovesci su Marche, Sicilia e Sardegna, ma anche Calabria e Isole. Le temperature minime raggiungeranno valori sotto lo zero nelle regioni di Nord-Est.

Le previsioni meteo in Italia: giovedì 11 e venerdì 12 gennaio 2024

Nella giornata di giovedì 11 gennaio 2024 piogge e rovesci al Sud, Sicilia e Sardegna, ma nelle prime ore del mattino anche sul Lazio e medio Adriatico. I fenomeni temporaleschi più abbondanti sono attesi in Sardegna, Salento, Campania e Calabria. Neve fino agli 800-1000 metri sull’Appennino centrale. Migliora il tempo in Toscana e in buona parte delle regioni del Nord dove sono previste schiarite, complice la presenza di aria fredda, ma anche gelate nelle prime ore del mattino in pianura. Le temperature massime in lieve aumento, mentre le minime sotto lo zero.

Venerdì 12 gennaio 2024 ancora piogge e rovesci al Sud, dalla Calabria alle Isole, mentre bel tempo soleggiato nel Centro-Nord. Nel fine settimana le previsioni delineano un miglioramento anche al Sud complice l'arrivo di un flusso settentrionale asciutto e non perturbato.