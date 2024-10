Meteo, previsioni inizio ottobre: che tempo farà?

Il mese di ottobre inizia nel segno del maltempo con l'arrivo di due perturbazioni che porteranno piogge e maltempo da Nord a Sud. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, ottobre inizia con piogge e temporali

Dopo la tregua climatica degli ultimi giorni con l'arrivo di ottobre torna il maltempo complice l'arrivo di due perturbazioni riavvicinate. La perturbazione numero 1 di ottobre interesserà le regioni del Nord e parte del Centro tra martedì 1 e mercoledì 2, mentre la numero 2 è prevista tra la notte di mercoledì 2 e venerdì 4 ottobre. La seconda perturbazione è quella da tenere sotto controllo visto che darà vita a una circolazione ciclonica sui mari ad ovest della Penisola.

In arrivo una fase di maltempo molto perturbato con piogge abbondanti, forti venti, mari agitati e non si esclude il rischio di nubifragi e criticità. I dettagli sull'evoluzione della seconda perturbazione necessitano di ulteriori dettagli e per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti e le allerte comunicate dal Dipartimento della Protezione Civile. In calo anche le temperature, in particolare al Centro-Nord, complice il passaggio delle perturbazioni.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 1 ottobre: cielo nuvoloso e coperto con il rischio di piogge su Valle d’Aosta, Alpi centrali e tra Levante Ligure e nord-ovest della Toscana. Nuvolosità anche tra Umbria e Marche, mentre cielo nuvoloso al Sud e Isole. In calo le temperature al Nord-Ovest, mentre in crescita al Centro-Sud con valori che sfiorano anche i 30-31°.

Nella giornata di mercoledì 2 ottobre tempo perturbato nelle regioni settentrionali e in Toscana con il rischio di piogge e temporali che interesseranno anche il Levante Ligure, alta Toscana ed Emilia occidentale. Da segnalare piogge deboli e isolate su Marche, Umbria, Lazio e Campania. Le temperature massime in aumento su medio-basso Adriatico, ma anche all'estremo Sud e Sicilia con picchi di anche 32-33 gradi, mentre stabili o in leggero calo altrove.

Meteo, la tendenza dei primi giorni di ottobre: piogge o schiarite?

Le previsioni meteo della seconda parte della settimana di ottobre sono ancora incerte, ma la tendenza prevede la presenza di una circolazione di bassa pressione responsabile di una nuova fase di diffuso e intenso maltempo. Da giovedì 3 ottobre, infatti, è previsto l'arrivo della perturbazione n.2 accompagnata da forti raffiche di vento, ma anche piogge abbondanti e non si esclude il rischio di allerte meteo e criticità.

Il vortice di bassa pressione dovrebbe allontanarsi con l'arrivo del primo weekend di ottobre diretto verso i Balcani determinando così il ripristino di condizioni climatiche stabili, in particolare nelle regioni del Centro-Sud. Anche nelle regioni del Nord con l'allontanarsi della perturbazione è previsto un miglioramento del clima. Le temperature subiranno un brusco calo già da tra giovedì 3 e venerdì 4 ottobre, mentre nel weekend è previsto un picco con 30° nelle regioni del Sud e Sicilia.