Meteo, previsioni: da domenica neve e gelo sull'Italia?

L'Italia dovrà fare i conti nelle prossime ore con un'ondata di gelo e maltempo per l'arrivo di fredde correnti che determineranno un crollo termico lungo tutto lo stivale. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, affondo artico sull'Italia: neve e gelo da Nord a Sud

Si preannuncia un weekend all'insegna del freddo in Italia per la presenza di una massa d'aria gelida proveniente dall'Artico che farà crollare le temperature. Non solo, l'arrivo di una nuova perturbazione favorirà la formazione di un vortice ciclonico che si farà sentire con fenomeni temporaleschi intensi nelle regioni del Centro-Sud con la posssibilità di nevicate anche a bassa quota.

Da domenica 12 gennaio il calo termico si farà sentire con temperature in calo di -10° rispetto ai valori anche per la presenza di freddi e forti venti balcanici. Si segnalano gelate nelle prime ore del mattino in gran parte del Centro-Nord, mentre al Sud la presenza di un vortice ciclonico centrato sul Mar Tirreno determinerà una ondata di piogge e temporali.

Ma entriamo nel dettaglio con sabato 11 gennaio: nuvole al Centro-Sud e schiarite in Sicilia e Toscana. Piogge isolate nelle prime ore del mattino al Centro, ma anche nel basso Tirreno orientale e Sardegna, mentre dal pomeriggio il maltempo interesserà Lazio, Abruzzo, Molise, Umbria, Marche, buona parte del Sud e Sardegna. Torna anche la neve sull'Appennino oltre i 1300 metri e in serata previste nevicate anche intorno ai 700/1000 metri sull’Appennino centrale. Nelle regioni del Nord bel tempo con sole a parte qualche annuvolamento all’estremo Nord-Ovest, Liguria ed Emilia Romagna. Le temperature massime in calo ovunque.

Nella giornata di domenica 12 gennaio cielo in prevalenza sereno al Nord e Toscana, mentre nuvole su Marche, Umbria, Lazio e buona parte del Centro-Sud con precipitazioni diffuse. Non solo, prevista neve fino a 300-600 metri sull’Appennino centrale. Ancora in calo le temperature da Nord a Sud.

Meteo, la tendenza della prossima settimana: ancora freddo in Italia

Che tempo farà la prossima settimana in Italia? La tendenza meteo delinea ancora condizioni climatiche invernali con freddo, neve e piogge. In particolare il vortice ciclonico si farà sentire nelle regioni del Sud, mentre nel resto del Paese insisteranno venti forti e freddi con un clima particolarmente rigido e diffuse gelate.

Da lunedì 13 gennaio previste piogge intense sulle regioni meridionali, in Sicilia, Sardegna e lungo il versante adriatico. La permanenza di un clima particolarmente freddo con temperature al di sotto della media favorirà l’arrivo della neve fino a quote basse sull’Appennino meridionale. Clima invernale e rigido lungo tutto lo stivale con temperature diffusamente al di sotto della media e intense gelate notturne.

Da martedì 14 gennaio il vortice ciclonico lascerà l'Italia dirigendosi verso la Tunisia. Ancora piogge e maltempo al Sud, Sicilia e Sardegna con il rischio di fenomeni temporaleschi intensi nel settore ionico. Successivamente è previsto un miglioramento del clima, ma non si esclude l'alternanza di sole e nuvole sul settore adriatico. Al Nord ancora bel tempo con cielo sereno.

La tendenza meteo della prossima settimana segnala un clima di stampo invernale, anche se tra mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio è previsto un miglioramento con un lieve rialzo delle temperature. Come sempre per avere conferme e conoscere maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.