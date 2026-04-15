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Meteo, possibile ritorno dell'inverno tra il 21 e il 24 aprile: in arrivo gelo e neve la prossima settimana

Sull’Italia è atteso un improvviso cambio di scenario, con l’arrivo di aria fredda che potrebbe riportare condizioni quasi invernali nel pieno della primavera.
Clima15 Aprile 2026 - ore 16:34 - Redatto da Meteo.it
Clima15 Aprile 2026 - ore 16:34 - Redatto da Meteo.it

Dopo una fase di clima relativamente mite, con giornate dal sapore quasi estivo e temperature che in diverse aree del Nord e del Centro hanno raggiunto anche i 25 gradi già nei giorni scorsi, la situazione meteorologica è pronta a cambiare bruscamente.

Le più recenti elaborazioni dei modelli previsionali indicano infatti un possibile ritorno improvviso di condizioni tipicamente invernali. Si tratterebbe di un ribaltamento netto rispetto alla stabilità e al tepore degli ultimi giorni. Questo scenario potrebbe prendere forma nel corso della prossima settimana.

Meteo, in arrivo gelo e neve la prossima settimana

All’origine di questo brusco cambiamento atmosferico c’è una particolare disposizione dei centri di pressione su scala europea. Le previsioni indicano la formazione di un solido anticiclone sull’area scandinava, capace di bloccare l’arrivo delle correnti atlantiche più miti.

Sul lato orientale di questa struttura inizierà a scendere una vasta massa d’aria fredda proveniente dalla Russia. Questo flusso gelido attraverserà l’Europa orientale dirigendosi verso il Mediterraneo.

Si tratta di un’irruzione di aria fredda decisamente anomala per la fine di aprile. L’Italia verrà coinvolta tra il 21 e il 24 del mese, con un sensibile calo delle temperature e condizioni meteo instabili. Le zone più esposte saranno quelle del versante adriatico.

Le regioni affacciate sull’Adriatico riceveranno venti freddi e umidi dai Balcani, con effetti più marcati. Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia saranno tra le aree più colpite. In queste zone si prevedono piogge diffuse e un netto abbassamento termico.

Le giornate più critiche saranno tra il 22 e il 23 aprile, quando il contrasto tra masse d’aria diverse potrà generare temporali intensi e grandinate. Non si escludono nevicate a quote insolitamente basse per il periodo.

La neve potrebbe tornare anche lungo l’Appennino a quote collinari, creando scenari tipicamente invernali. Inoltre, nelle aree interne si teme il rischio di gelate notturne, con possibili danni alle colture già in fioritura.

Meteo Ponte 25 aprile, che tempo farà?

Per la seconda parte del mese il quadro meteo appare orientato verso un netto miglioramento, grazie al graduale rafforzamento dell’alta pressione. Nel corso della prossima settimana non si escludono brevi episodi di instabilità tipicamente primaverili, soprattutto nelle aree montuose e lungo le regioni adriatiche, dove il tempo potrà risultare più variabile.

Tuttavia, l’aspetto più rilevante riguarda il periodo delle festività. A partire dal 25 aprile, infatti, una figura dominante sembra destinata a imporsi sul Mediterraneo: l’anticiclone di origine africana.

Questa presenza favorirà condizioni più stabili e soleggiate su gran parte del territorio. Tra il 25 aprile e il Primo Maggio si prospetta quindi una fase dal sapore quasi estivo. Le giornate saranno in prevalenza soleggiate e caratterizzate da temperature in aumento.

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Ultimo aggiornamento Mercoledì 15 Aprile ore 20:14

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