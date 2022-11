Meteo, pioggia e temporali in arrivo sull’Italia: ecco dove e quando

Cosa dicono le ultime previsioni meteo? Pioggia e temporali sono in arrivo sull’Italia. Sarà una settimana decisamente movimentata con l'ingresso di nuove perturbazioni. Scopriamo insieme dove pioverà prossimamente e quali regioni dovranno così fare i conti con il maltempo.

Previsioni Meteo: due perturbazioni in arrivo

Secondo le ultime previsioni meteo nel corso di questa settimana l’alta pressione non riuscirà mai a stabilizzarsi sull’Italia. Protagoniste saranno invece alcune perturbazioni che si muoveranno creando un po' di instabilità. La perturbazione numero 5, ad esempio, investirà il nostro Paese tra martedì e mercoledì.



Le condizioni meteo peggioreranno al Nord a partire dalla giornata di martedì e il maltempo imperverserà anche sulla Toscana. Una massa d’aria più temperata oceanica, però, favorirà un rialzo delle temperature al Centro-Sud. La perturbazione numero 6, invece, farà capolino nella giornata di venerdì, andando così nuovamente a stravolgere i già precari equilibri e portando nuova pioggia sull'Italia.

Che tempo farà questa settimana? Tutti i dettagli, ecco quando e dove pioverà

Che tempo farà questa settimana? Dopo un lunedì trascorso all'insegna del maltempo al Centro - Sud, con una allerta meteo gialla per Abruzzo, Lazio, Campania, Sicilia e Umbria, la giornata di martedì 15 novembre 2022 sarà caratterizzata da nuvolosità variabile. Quest'ultima riguarderà soprattutto il medio Adriatico, il Sud e la Sicilia. Nel resto del Paese il cielo sarà nuvoloso o molto nuvoloso. La pioggia? Secondo le previsioni meteo vi potranno essere deboli precipitazioni, sparse e intermittenti al Nord - Ovest sin dal mattino al Nord-Ovest. Successivamente pioggia in espansione, fino alla serata, in:

Emilia Romagna

Toscana

Sardegna

Veneto

Venezia Giulia

Lazio

Umbria

La giornata di mercoledì vedrà, all'estremo Nord-Ovest, al Sud, lungo le regioni centrali adriatiche e in Sicilia, splendere il sole. Deboli piogge si potranno verificare in Sardegna, nelle regioni di Nord-Est e in Lombardia. I fenomeni saranno più diffusi in Emilia Romagna e sulle regioni centrali tirreniche.

Giovedì il tempo sarà più stabile ovunque. Con la perturbazione ormai lontana dall'Italia. La tregua non durerà a lungo. Tra la serata e la giornata di venerdì è molto probabile, secondo le ultime tendenze meteo, che farà capolino una nuova debole perturbazione.