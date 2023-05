Meteo: treno di perturbazioni sull'Italia, piogge intense in vista. Le previsioni dal 9 maggio

La settimana prosegue con uno scenario meteo decisamente movimentato per l'Italia, alle prese con un vero e proprio treno di perturbazioni che porteranno pioggia e aria fresca.

Nella giornata di martedì saranno due i sistemi perturbati che faranno sentire i loro effetti sull'Italia: la prima è una perturbazione di origine africana, che in mattinata insisterà sulle regioni meridionali prima di allontanarsi definitivamente dal Paese. L'altra è un'intensa perturbazione che si sta avvicinando al Nord Italia: martedì investirà il Nord-Ovest per poi coinvolgere il resto del Paese nella giornata di mercoledì.

Per la fine della settimana si profila poi l'arrivo di un altro sistema perturbato, che probabilmente sarà responsabile di una nuova fase di maltempo nel weekend: non perdete i prossimi aggiornamenti per conoscere maggiori dettagli.

Le previsioni meteo per martedì 9 maggio

Giornata in prevalenza nuvolosa, ma con spazi soleggiati anche ampi al mattino al Centro e in Sardegna, nel pomeriggio anche lungo le coste dell’alto Adriatico e su Emilia orientale e Romagna. Fino al mattino precipitazioni residue su regioni meridionali e Sicilia. In seguito tempo per lo più asciutto, salvo brevi e isolati rovesci nelle aree interne tra Lazio e Abruzzo e all’estremo Sud. Tra tardo pomeriggio e sera tendenza a marcato peggioramento con piogge e rovesci al Nord-Ovest.

Temperature massime in leggero rialzo sulle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, stazionarie o in lieve calo altrove. Venti per lo più deboli. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per mercoledì 10 maggio

Tempo perturbato sin dal mattino sulle regioni di Nord-Est, su quelle centrali e sulla Campania, con precipitazioni diffuse e localmente intense, sotto forma di rovesci e locali temporali. Attenzione all’alta Toscana e all’Emilia Romagna dove i fenomeni potrebbero essere abbondanti. Nel corso della giornata le piogge si estenderanno al resto del Sud e alla Sicilia nord-orientale, anche qui con possibili temporali. Migliora al Nord-Ovest, salvo per brevi acquazzoni pomeridiani in sviluppo attorno ai rilievi e sulla Lombardia orientale. Dal pomeriggio torna il sole sulla Sardegna.

Temperature massime in diminuzione nelle aree interessate dal maltempo. Venti: forti di Maestrale tra la Sardegna e il Canale di Sicilia, Scirocco in rinforzo sull’Adriatico centrale e meridionale.