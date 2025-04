Meteo, nuove piogge in vista tra domenica e l'inizio della settimana di Pasqua. La tendenza

Gli ultimi aggiornamenti meteo mostrano che, almeno fino alla prima parte della settimana di Pasqua 2025, si conferma uno scenario più movimentato, con l’arrivo di diverse perturbazioni che porteranno piogge in molte delle nostre regioni.

L’alta pressione che in queste ore si sta estendendo sul Paese, infatti, è destinata a mostrare i primi segnali di indebolimento alla fine del weekend del 12 e 13 aprile.

La tendenza meteo per il weekend

Sabato prevarrà ancora l’influsso dell’alta pressione su buona parte dell'Italia, in una giornata che si profila molto mite da Nord a Sud. Il tempo sarà generalmente soleggiato, con annuvolamenti significativi che dovrebbero interessare solo la Liguria centrale. In serata le nuvole aumenteranno sul Nord-Ovest e sui settori prealpini del Nord, anche se senza piogge di rilievo. I venti soffieranno fino a moderati, orientali nel Canale di Sardegna, di Maestrale nel Canale d’Otranto.

Il 13 aprile, Domenica delle Palme, l’alta pressione inizierà a indebolirsi all’altezza delle regioni centro-settentrionali, e assisteremo a un graduale rinforzo dei venti di Scirocco sui mari intorno alla Sardegna, sul Mar Ligure e sul Tirreno centrale. Le temperature saranno in aumento nei valori minimi, mentre le massime cresceranno ulteriormente al Sud e nelle Isole maggiori.

Nel corso della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare in tutto il Paese con le nubi più dense, associate a qualche pioggia, destinate probabilmente a interessare il Nord-Ovest e la Toscana. Le precipitazioni saranno più probabili sulla Liguria, sulle aree alpine e alta Toscana.

Tra la tarda sera e la notte successiva probabilmente una perturbazione più intensa e organizzata interesserà le regioni di Nord-Ovest per poi muoversi verso quelle di Nord-Est nel corso di lunedì.

Gli aggiornamenti meteo verso la settimana di Pasqua 2025

La tendenza meteo per la settimana di Pasqua 2025 è ancora piuttosto incerta, ma secondo lo scenario che al momento si profila come più probabile il tempo sarà in generale perturbato, specie nella prima parte della settimana. Le attuali proiezioni mostrano infatti diverse perturbazioni in movimento verso l’Italia e il Mediterraneo occidentale, destinate probabilmente a portare piogge soprattutto sulle regioni del Centro-Nord e sui settori occidentali del Paese. Seguiteci nei prossimi aggiornamenti per conoscere conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione e sulla tendenza meteo verso le feste di Pasqua e Pasquetta 2025.