Meteo, piogge in ritirata ma non per tutti: le zone ancora a rischio domenica 11 ottobre

Dopo il forte maltempo dei giorni scorsi, l’intenso vortice ciclonico associato alla perturbazione numero 2 di ottobre si sta allontanando verso i Balcani. Di conseguenza per la giornata di oggi si conferma un generale miglioramento, anche se al Sud si faranno ancora sentire gli ultimi strascichi instabili. Nel frattempo le temperature risaliranno di qualche grado, facendo registrare valori per lo più tra 20 e 25 gradi con picchi di 26-27 sui settori orientali di Sicilia e Sardegna.

L’inizio di settimana risulterà ancora un po’ incerto e variabile per un debole fronte instabile (perturbazione n.3 del mese) che lunedì interesserà rapidamente le nostre regioni, con rovesci sparsi e isolati temporali possibili in parte su Nord-Est, Centro-Sud e Isole maggiori.

A seguire l’alta pressione, associata all’Anticiclone delle Azzorre, tornerà gradualmente ad estendersi verso l’Italia e partire dal Centro-Nord e dalla Sardegna favorendo giornate prevalentemente asciutte e soleggiate. Tra martedì e mercoledì temporaneo calo termico, specie sul versante adriatico e al Sud, per l’afflusso di aria più fresca preveniente dai Balcani e accompagnata da una moderata o forte ventilazione da Nord. A partire da giovedì temperature nuovamente in rialzo fin verso valori oltre la norma.

Le previsioni meteo per domenica 11 ottobre

Giornata variabile e ancora a tratti instabile al Sud: rovesci sparsi e possibili locali temporali su Molise, Puglia, basso versante tirrenico della Calabria e nel nord della Sicilia. Nubi sparse con un cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso in Sardegna, Liguria e Nord-Est con qualche piovasco in Veneto, Alpi friulane e levante ligure. Nel resto del Paese tempo stabile e più soleggiato.

Temperature massime diurne in rialzo al Centro-Sud, senza grandi variazioni al Nord; valori per lo più tra 19 e 24 gradi con punte di 25-27 gradi sui settori orientali di Sicilia e Sardegna. Venti di Maestrale da moderati a forti tra il Tirreno centro-meridionale, la Sardegna e la Sicilia; moderata Tramontana sul medio e basso Adriatico. Mari quasi tutti mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per lunedì 12 ottobre

Debole fronte instabile in transito sull’Italia. Al mattino possibili rovesci su parte del Nord-Est, tra Veneto ed Emilia-Romagna, e in Sardegna. Nel corso della giornata l’instabilità aumenterà al Centro-Sud e in Sicilia, con qualche temporale non escluso, specie tra Campania, Calabria e Sicilia. Nuvolosità variabile, a tratti compatta, ma non mancheranno schiarite più ampie al Nord e sui settori tirrenici.

Temperature massime pomeridiane senza grandi variazioni e per lo più tra 20 e 25 gradi con punte di 26-27 in Sardegna e Sicilia. Venti di Maestrale in attenuazione sui mari di Ponente, ma venti di Grecale in rinforzo a partire dai settori adriatici. Mari mossi.