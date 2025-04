Meteo, piogge intense e vento a 100 all'ora: Giovedì Santo all'insegna del maltempo

L’ultima perturbazione giunta sul nostro Paese porterà forte maltempo anche nella giornata di oggi, Giovedì Santo, con le piogge più intense, diffuse e insistenti al Nord-Ovest: in questi settori, nell’arco di 48 ore (mercoledì-giovedì) potrebbero cadere localmente anche oltre 200 millimetri di acqua, con il pericolo che si creino notevoli criticità. La giornata di oggi sarà anche caratterizzata da venti forti su tutti i nostri mari, con raffiche che potranno avvicinarsi ai 100 km orari, mentre le temperature rimarranno su vicine a quelle tipiche del periodo, sebbene in generale leggermente al di sopra della norma.

Un primo miglioramento del tempo è atteso per domani, Venerdì Santo, quando l’instabilità residua porterà solo isolati rovesci e temporali, per lo più concentrati al Nord-Est, sulle regioni centrali e nel basso versante tirrenico. Per sabato si profila poi una giornata in generale tranquilla, ma con i primi segnali di una nuova perturbazione in avvicinamento: la tendenza meteo per Pasqua e Pasquetta, ancora da confermare, mostra il probabile ritorno delle piogge con condizioni meteo instabili in alcune regioni.

Le previsioni meteo per giovedì 17 aprile

Oggi nuvole ovunque, anche se non mancheranno le temporanee schiarite, specie lungo il versante adriatico. Nel corso del giorno momenti piovosi praticamente in tutte le regioni, con le piogge più intense e abbondanti al Nord e lungo il versante tirrenico della Penisola; nevicate anche abbondanti sulle Alpi, ma solo al di sopra di 1500-2000 metri.

Venti intensi su tutti i mari; temperature massime con poche variazioni nei versanti ionici e in Sardegna, in calo altrove, con un abbassamento sensibile soprattutto nelle regioni tirreniche.

Le previsioni meteo per venerdì 18 aprile

Domani cielo nuvoloso al Centro-Nord, con piogge isolate nel coso del giorno su Alpi, Levante Ligure, Venezie, Emilia, Romagna, Toscana e Lazio; alternanza tra sole e nuvole al Sud e nelle Isole, in generale senza piogge. Temperature massime in calo in Emilia Romagna e nelle regioni centrali adriatiche, con poche variazioni altrove.