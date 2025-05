Meteo, tornano piogge e maltempo in Italia: l’estate è ancora lontana? Le previsioni

L'Italia è nella morsa del maltempo. Dopo una settimana di stampo primaverile con temperature che hanno sfiorato anche i 30° in diverse regioni, il nostro Paese è nuovamente colpito da una forte ondata di maltempo. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, dopo il caldo "estivo" torna il maltempo da Nord a Sud

Dopo il primo assaggio d'estate, l'Italia deve farei conti con la prima perturbazione di maggio che ha riportato un clima instabile e variabile lungo tutto lo stivale. Tornano le piogge e temporali nel nostro Paese complice l'arrivo di due perturbazioni: la n.1 proveniente dal Nord Africa ha colpito le Isole e il Sud Italia, mentre la n.2, di gran lunga più forte ed intensa, è in arrivo dal Nord Europa diretta verso le regioni del Nord. Le previsioni meteo delineano una settimana con condizioni climatiche instabili con piogge e temperature in calo. Non si escludono fenomeni temporaleschi intensi con il rischio di nubifragi e grandinate in diverse regioni d'Italia.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di lunedì 5 maggio 2025: clima instabile e perturbato nelle regioni del Nord, ma anche Toscana, Umbria, Marche e Lazio con piogge e temporali intensi. Attenzione: non si escludono fenomeni intensi e abbondanti con possibili nubifragi e conseguenti criticità nelle zone prealpine, Friuli, Liguria di levante e Toscana. Piogge e rovesci, anche se in forma più isolata, anche su Sardegna, Sicilia, Campania, zone interne dell’Abruzzo e del Molise. In calo le temperature dapprima al Centro-Nord, ma anche in Sicilia e Sardegna dove nei giorni scorsi si erano sfiorati i 30°.

Anche nella giornata di martedì 6 maggio il clima si delinea perturbato con piogge diffuse nelle regioni del Centro-Nord e il rischio di possibili criticità. Torna anche la neve sulle Alpi neve tra 2000 e 2500 metri, temporaneamente anche poco sotto i 2000 metri. Anche al Sud si fanno sentire gli effetti della perturbazione con un clima instabile e variabile e il rischio di piogge in Campania.

La tendenza meteo dei prossimi giorni di maggio in Italia

Le previsioni meteo di metà settimana delineano ancora un clima instabile complice la presenza di una fascia depressionaria associata a correnti occidentali umide e instabili. Piogge e temporali nelle regioni del Centro-Nord dove l'aria si farà più fredda con un crollo delle temperature anche di 10° rispetto alla scorsa settimana. Più occasionali gli episodi di instabilità al Sud dove l'aria resta più mite. In vista del fine settimana è possibile un rialzo dell'alta pressione favorendo così condizioni più stabili e asciutte, ma ci sono margini di incertezza da verificare negli aggiornamenti dei prossimi giorni.

La giornata di mercoledì 7 maggio si delinea ancora climaticamente instabile con il rischio di piogge al Centro-Nord con rovesci diffusi in Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Anche nelle regioni del Centro non si escludono fenomeni temporaleschi, in particolare in Toscana e Marche. Clima più tranquillo tra Sud, Sicilia e Sardegna con alternanza di nuvole e sole.

Giovedì 8 maggio ancora tanta variabilità con nuvole e rischio maggiore di rovesci o temporali al mattino al Nord-Est e in Toscana, mentre nel pomeriggio anche su Alpi e pianure adiacenti del Nord-Ovest, Emilia Romagna, Umbria e Marche. Le temperature massime in lieve rialzo al Nord, mentre in leggero calo al Sud. Ancora incerta l’evoluzione in vista del weekend. Per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.