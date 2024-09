Meteo, Perturbazioni sull'Italia fino al Weekend. Clima estivo al Sud: punte di 30°C

L’intensa perturbazione atlantica (la n.8 del mese) che ha raggiunto nelle ultime ore il Nord Italia, nella giornata di venerdì 27 sarà ancora responsabile di un tempo instabile con un parziale coinvolgimento della Toscana.

Nella giornata di sabato 28 scivolando lungo i Balcani lambirà anche le nostre regioni centro-meridionali dove assisteremo allo sviluppo di locali rovesci o temporali. Sempre sabato, la coda di un’altra perturbazione atlantica (la n. 9 di settembre) porterà una leggera instabilità tra Lombardia e regioni di Nord-Est e, successivamente, domenica 28 sulle regioni centrali adriatiche.

Fino a sabato le temperature al Sud saranno superiori alla norma e pienamente estive. Tuttavia, tra sabato e domenica venti più freddi settentrionali (prevalentemente di Maestrale) sostituiranno gradualmente i tiepidi venti da sud, determinando un sensibile calo termico. L’evoluzione per la prossima settimana resta incerta: l’attuale tendenza evidenzia una maggiore stabilità seppur con la possibilità del passaggio a metà settimana di una nuova perturbazione.

Le previsioni meteo per venerdì 27

Nubi sparse alternate a schiarite al Nord, versante tirrenico fino alla Campania e in Sardegna. Giornata prevalentemente soleggiata sulle regioni adriatiche del Centro-Sud, in Basilicata, Calabria e Sicilia.

Nel corso del giorno locali rovesci o temporali su Alpi, regioni del Triveneto, alte pianure di Piemonte e Lombardia, Toscana centro-settentrionale e nordovest della Sardegna.

Temperature in temporaneo rialzo quasi ovunque, con massime fino a 30°C o poco oltre sul medio-basso Adriatico, sul settore ionico, in Sicilia e Sardegna. Ventoso per forti venti meridionali, con mari molto mossi o agitati. Venti meridionali, fino a moderati o localmente tesi in Adriatico, Tirreno (eccetto nel settore sud-orientale), Sardegna, Corsica e Mar Ligure. Mossi i mari del Centro-Nord e della Sardegna, poco mossi quelli del Sud e della Sicilia.

Le previsioni meteo per sabato 28

Tempo generalmente soleggiato al Nord-Ovest, Toscana e Sardegna. Nuvolosità irregolare e variabile nel resto d’Italia con locali rovesci o temporali su Nord-Est, Lombardia orientale, Abruzzo, Molise, interno del Lazio, Campania, Puglia, Calabria tirrenica e nord Sicilia; isolati rovesci possibili anche sulle Alpi occidentali.

Temperature in calo al Centro-Nord, in Sardegna, Campania e nord Sicilia; valori ancora estivi e prossimi ai 30 gradi in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Venti in rinforzo di Libeccio nel mar Ligure e di Maestrale sul Tirreno e sulle due Isole maggiori. Molto mossi i mari i mari di ponente. Per lo più poco mossi l’Adriatico e lo Ionio.