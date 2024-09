Meteo: sull'Italia un treno di perturbazioni, ecco dove arriva la pioggia

La prima settimana dell’autunno astronomico si è aperta nel segno della turbolenza e della dinamicità meteo, condizione che ritroveremo anche nei prossimi giorni, a causa del passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche.

La prima di queste è arrivata lunedì e si sta trasferendo rapidamente verso i Balcani, consentendo un miglioramento solo parziale e di breve durata. La seconda, molto veloce, transiterà tra la sera di martedì e la giornata di mercoledì, rinnovando condizioni di instabilità atmosferica principalmente al Centro-Nord e sulla Sardegna, in un contesto generale di grande variabilità.

La terza perturbazione della settimana, infine, investirà soprattutto le regioni settentrionali tra giovedì e la prima parte di venerdì 27 settembre: ci si attende un altro carico di precipitazioni in alcuni casi molto abbondanti, questa volta soprattutto nei settori a nord del Po e all’estremo Nord-Est, dove non sono da escludersi nuove criticità.

Le regioni centrali, la Campania e la Sardegna saranno coinvolte più marginalmente tra la seconda parte di venerdì e la giornata di sabato, mentre il resto del Sud verrà probabilmente risparmiato. Qui, in compenso, andrà in scena il caldo anomalo e tornerà in campo l’estate: complici i venti meridionali, infatti, il termometro – attualmente già superiore ai 25 gradi e localmente vicino ai 30 – potrà addirittura superare tale soglia. Al nord, per contro, il clima resterà di stampo più autunnale.

Le previsioni meteo per martedì 24 settembre

Martedì in mattinata ultime piogge all’estremo Nord-Est e al Sud peninsulare. Ampie zone di sereno nelle regioni centrali adriatiche e sulle Isole. Nel resto del Paese alternanza di schiarite e annuvolamenti.

Nel corso della giornata, su tutte le regioni cielo tra il poco nuvoloso e l’irregolarmente nuvoloso: tra il tardo pomeriggio e la sera aumenta l’instabilità al Nord, con alcune piogge o rovesci su Piemonte, Lombardia e Triveneto.

Tra la sera e la notte saranno coinvolte anche la Liguria centro-orientale, l’alta Toscana e l’ovest della Sardegna. Venti forti di Libeccio sul mar Ligure. Temperature massime in rialzo al Nord-Ovest ed estreme regioni meridionali, con poche variazioni altrove. Punte fino a 28-30 gradi al Sud e sulle Isole.

Le previsioni meteo per mercoledì 25 settembre

Mercoledì su tutte le regioni condizioni di spiccata variabilità, con un cielo in prevalenza nuvoloso, ma con alcune temporanee schiarite, più ampie fino a metà giornata all’estremo Sud e sulla Sicilia. Piogge intermittenti, brevi rovesci o isolati temporali saranno più probabili su Lombardia, estremo Nord-Est, regioni centrali e Campania, al mattino anche su Liguria di levante e Sardegna. Fenomeni in generale esaurimento in serata.

Temperature massime in generale senza grosse variazioni, sempre superiori alla norma al Sud e sulle Isole dove si potranno sfiorare i 30 gradi.