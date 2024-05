Meteo, perturbazione in transito: piogge e temporali mercoledì 8 al Centro-Sud

La perturbazione atlantica (la nr. 3 di maggio) che sta transitando sull’Italia, tenderà a muoversi gradualmente verso sud-est causando ancora maltempo con piogge sparse e temporali che, nella giornata di mercoledì 8 si estenderanno anche alle regioni meridionali.

Da giovedì 9 il tempo tornerà più stabile al Nord grazie al rinforzo dell’alta pressione che garantirà anche un sensibile rialzo termico per via della massa d’aria più calda da essa trascinata. Da venerdì 10, con l’allontanamento della perturbazione verso la Grecia e la contemporanea espansione dell’alta pressione, il miglioramento si propagherà anche al Centro-Sud, salvo ancora una residua instabilità più che altro sui rilievi. Nel fine settimana le temperature torneranno ovunque nella media o leggermente sopra con valori generalmente compresi fra 20 e 27 gradi.

Le previsioni meteo per mercoledì 8

Tempo in peggioramento sulle regioni meridionali, con piogge e temporali in Campania, Calabria e Sicilia, ma in graduale estensione anche a Basilicata e Puglia. Al Centro-Nord e in Sardegna tempo inizialmente asciutto, con nubi sparse alternate a schiarite anche ampie.

Nel pomeriggio piogge e rovesci in arrivo al Centro, tranne in Toscana e coste adriatiche; brevi temporali possibili a ridosso dei rilievi del Nord, in Friuli Venezia Giulia e sud-est della Sardegna.

Temperature massime in rialzo al Nord e in Toscana, in sensibile calo al Sud e in Sicilia. Un po’ ventoso intorno alle Isole, ma con tendenza a un generale rinforzo dai quadrati settentrionali in serata.

Le previsioni meteo per giovedì 9

Deciso miglioramento del tempo al Nord, con tempo in prevalenza soleggiato, salvo degli addensamenti sui rilievi alpini dove non si escludono brevi e isolati rovesci nel pomeriggio.

Graduali schiarite anche in Toscana. Cielo ancora nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese, con piogge sparse e locali temporali in Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, più isolati in Puglia, basso Lazio, Appennino abruzzese e molisano e sud della Sardegna.

Temperature in aumento al Centro-Nord e in Sardegna, stazionarie o in leggero calo al Sud e in Sicilia. Venti fino a moderati settentrionali.