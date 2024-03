Meteo, perturbazione in transito: da venerdì 15 deboli piogge e temporali, ecco dove

L’alta pressione, che negli ultimi giorni è tornata a rinforzarsi sull’Italia portando tempo sempre più stabile, tenderà nuovamente a indebolirsi a causa del transito di una perturbazione (la n.6 di marzo) non particolarmente attiva, che tra venerdì 15 e sabato 16 determinerà poche isolate precipitazioni per lo più in Liguria, al Nord-Est e al Centro-Sud.

Domenica 17 una residua instabilità interesserà ancora l’estremo Sud, mentre nel resto d’Italia si assisterà al ritorno della stabilità, ma con un cielo a tratti nuvoloso. In questa fase, comunque, le temperature si manterranno al di sopra della norma per via dei continui afflussi di aria relativamente mite: in generale si osserveranno valori tipici della prima parte di aprile.

Successivamente, all’inizio della prossima settimana, un’altra debole perturbazione attraverserà le nostre regioni, ma anch’essa accompagnata da poche precipitazioni e sempre in un contesto di temperature miti. Le proiezioni modellistiche da metà settimana presentano ancora molte incertezze sullo stato del tempo; un po’ più attendibile sembra la tendenza riguardo le temperature destinate a rimanere in generale oltre la media.

Le previsioni meteo per venerdì 15

Ampie schiarite su medio Adriatico, settore ionico e Sicilia. Nuvole sparse nel resto del Paese maggiormente compatte fra Liguria e alta Toscana dove saranno possibili deboli piogge. Iniziale presenza anche di nebbie in sollevamento su alto Adriatico e regioni tirreniche. Nel pomeriggio nubi in aumento anche nelle regioni centrali adriatiche. In serata possibili isolate piogge o rovesci in Sardegna.

Temperature massime stazionarie o in leggero calo, per lo più comprese tra 15 e 18 gradi, ma con punte di 19-20 gradi sulle Isole. Venti deboli, salvo moderati rinforzi di Libeccio nel Mar Ligure che tenderà a diventare un po’ mosso.

Le previsioni meteo per sabato 16

Tempo soleggiato al Nord-Ovest, a parte un po’ di nuvole al mattino, più compatte nel Levante Ligure dove saranno ancora possibili delle residue piogge. Schiarite ampie intervallate da qualche annuvolamento anche su Sardegna e Sicilia. Cielo in prevalenza nuvoloso nel resto d’Italia con locali e brevi piogge o rovesci tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e lungo la penisola; non esclusi anche isolati e brevi temporali. Tendenza a un miglioramento al Nord-Est e buona parte del Centro in serata.

Temperature massime in aumento al Nord-Ovest e in Sardegna, stazionarie o in lieve calo altrove. Ventoso per Maestrale sulle isole maggiori.