Meteo, nuova perturbazione in arrivo: ecco dove porterà la pioggia dal 25 gennaio

Weekend al via con condizioni meteo per lo più stabili e asciutte al Centro-Sud, mentre sabato al Nord si faranno sentire gli effetti di una nuova perturbazione (la numero 8 di gennaio) in avvicinamento, con le prime deboli piogge al Nord-Ovest. Domenica questo sistema perturbato porterà maltempo al Nord e in Toscana, con nevicate sulle Alpi, confinate però a quote relativamente alte perché le temperature rimarranno al di sopra della norma in tutta Italia, e in particolar modo al Centro-Sud.

La fase di maltempo non si esaurirà con il fine settimana, perché per lunedì è attesa un’altra perturbazione (la numero 9 del mese) che nei primi giorni della nuova settimana porterà piogge sparse su gran parte del Paese, con un rinforzo del vento e abbondanti nevicate sulle Alpi; anche le temperature, a partire da martedì, caleranno in gran parte del Paese tornando su valori vicini alla norma.

Le previsioni meteo per sabato 25 gennaio

Nuvole al Nord, Toscana e Sardegna: al mattino deboli piogge su Piemonte Orientale, Lombardia e Liguria, con neve sulle zone alpine ma solo a quote elevate; nel pomeriggio qualche debole pioggia anche sul Veneto occidentale. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello.

Temperature massime in lieve calo al Nord-Ovest e nelle regioni tirreniche, comunque al di sopra della norma in tutta Italia e in particolare al Sud. Venti deboli, in graduale rinforzo da sud in Liguria e sui mari intorno alla Sardegna. Mossi il Ligure e il Mare di Sardegna.

Le previsioni meteo per domenica 26 gennaio

Domenica a inizio giornata maltempo al Nord, con cielo molto nuvoloso o coperto, piogge in spostamento dal Nord-Ovest verso il Nord-Est, nevicate sulle Alpi da 1300/1500 metri. Parzialmente nuvoloso nel resto del Paese, con piogge e rovesci in Toscana e alto Lazio.

Nel pomeriggio migliora al Nord e Toscana, con residue precipitazioni all’estremo Nord-Est; ancora un po’ di nuvolosità altrove.

Temperature minime in lieve e generale rialzo, massime ancora sopra la media ovunque. Venti occidentali o di Libeccio in moderato rinforzo sui mari di ponente e nello Ionio.