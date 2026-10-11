Debole perturbazione in arrivo domani: dove porta la pioggia? Le previsioni da lunedì 12 ottobre

L’intenso vortice ciclonico associato alla perturbazione n.2 di ottobre si è allontanato verso i Balcani, favorendo un generale miglioramento - salvo ancora gli ultimi strascichi instabili sul basso Adriatico e al Sud -, mentre le temperature stanno risalendo di qualche grado. Le previsioni meteo per domani confermano poi il rapido transito di un debole fronte instabile (perturbazione n.3 del mese), che interesserà le nostre regioni con rovesci sparsi e isolati temporali possibili in parte su Nord-est, Centro-sud e Isole.

A seguire, l’alta pressione, associata all’Anticiclone delle Azzorre, tornerà gradualmente ad estendersi verso l’Italia a partire dal Centro-Nord e dalla Sardegna favorendo giornate prevalentemente asciutte e soleggiate. Tra martedì e mercoledì temporaneo calo termico, specie sul versante adriatico e al Sud, per l’afflusso di aria più fresca proveniente dai Balcani e accompagnata da una moderata o forte ventilazione da Nord. A partire da giovedì temperature nuovamente in rialzo fin verso valori oltre la norma.

Le previsioni meteo per lunedì 12 ottobre

Debole fronte instabile in transito sull’Italia. Al mattino possibili rovesci su parte del Nord-Est, tra Veneto ed Emilia-Romagna, e in Sardegna. Nel corso della giornata l’instabilità aumenterà al Centro-Sud e in Sicilia, con qualche temporale non escluso, specie tra Campania, Calabria e Sicilia. Nuvolosità variabile, a tratti compatta, ma non mancheranno schiarite più ampie al Nord e sui settori tirrenici.

Temperature massime pomeridiane senza grandi variazioni e per lo più tra 20 e 25 gradi con punte di 26-27 in Sardegna e Sicilia. Venti di Maestrale in attenuazione sui mari di Ponente, ma venti di Grecale in rinforzo a partire dai settori adriatici. Mari mossi.

Le previsioni meteo per martedì 13 ottobre

Tempo stabile, con parziali annuvolamenti sul Nord e regioni adriatiche. Ancora qualche pioggia possibile su Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale.

Temperature in calo in Pianura Padana, su regioni adriatiche e Nord-Est; valori anche leggermente sotto la media sulla parte orientale, picchi di 24-25 gradi sui settori a ponente (tirreniche e Isole Maggiori). Ventilazione tesa da nord-est al Centro-Sud, mari localmente agitati.