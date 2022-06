Meteo, per questo ponte del 2 giugno anticiclone e aria rovente

La seconda ondata di caldo intenso della stagione che ci farà vivere un ponte del 2 giugno rovente, raggiungerà il suo apice nel corso del fine settimana, con temperature massime dai 30 ai 36 gradi in quasi tutta l’Italia e possibili punte di 37/38 gradi al Centro-Sud e fino a 39/40 nelle Isole (Milano raggiungerà punte di 31 gradi, Bologna 34 gradi, Roma 37 gradi, Catania 39 e Olbia 40 gradi).

L’anticiclone nord-africano che sta trascinando una massa d’aria rovente sulle nostre regioni, è più debole sul Nord Italia, lasciando quindi esposte queste regioni a correnti occidentali umide e un po’ instabili.

Anche nei prossimi giorni quindi sarà presente a tratti della nuvolosità al Nord, con il rischio di qualche rovescio o temporale oggi sulle Alpi, ma possibili domani anche in pianura.

Sabato tempo di nuovo stabile e molto caldo ovunque; il rialzo delle temperature sarà accompagnato anche da un aumento dei tassi di umidità, determinando condizioni di caldo afoso soprattutto nelle aree di pianura del Nord.

Domenica una perturbazione in avvicinamento dalla Francia potrebbe portare altri temporali su Alpi e Nord-Ovest. La tendenza per l’inizio della prossima settimana, seppure soggetta ancora ad ampi margini di incertezza, mostra una graduale attenuazione del caldo anomalo al Centro-Nord e in Sardegna con la massa d’aria rovente che tenderà ad insistere maggiormente al Sud e in Sicilia.

Le previsioni meteo per oggi, giovedì 2 giugno

Nuvolosità sparsa fin dal mattino su Alpi e alta Pianura Padana; sereno o poco nuvoloso nel resto del Paese. Nel corso del pomeriggio tempo in prevalenza soleggiato, ma con qualche rovescio o temporale in sviluppo sulle zone alpine e ancora un po’ di nubi in transito su Piemonte, Prealpi lombarde e al Nord-Est.

Temperature in aumento, con valori massimi tra 27 e 31 gradi al Nord e regioni centrali adriatiche, oltre i 30 gradi e fino a punte di 33/34 gradi in Toscana, Umbria, Lazio e al Sud; localmente superiori ai 35 gradi nelle Isole. Venti deboli.

Le previsioni meteo per venerdì 3 giugno

Instabilità in aumento nelle regioni settentrionali, con cielo parzialmente nuvoloso ad iniziare dal Nord-Ovest, con i primi temporali in mattinata su Alpi e vicine zone di pianura. Nel pomeriggio temporali più diffusi sulle zone alpine e prealpine, ma possibili anche sulla pianura piemontese e lombarda, verso sera in Veneto, con fenomeni localmente forti. Soleggiato nel resto d’Italia, ma con strati di nubi innocue o velature in transito in giornata in Sardegna e sulle regioni centrali.

Caldo in ulteriore lieve aumento, tranne nelle aree interessate dai temporali. Venti deboli; possibili raffiche durante gli episodi temporaleschi.