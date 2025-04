Meteo, Pasquetta tra instabilità e sole: le previsioni

Un sistema nuvoloso rimane a ridosso dell’Italia anche in questa giornata di Pasquetta con la sua depressione in movimento verso sudest in prossimità delle Isole maggiori. Mentre il tempo tende a migliorare al Nord-Ovest residui effetti interesseranno le regioni centro-meridionali, con piogge e rovesci in trasferimento dalla Sardegna alla Sicilia ed episodi di instabilità possibili nel pomeriggio nelle aree interne del Centro tra Appennino e zone interne della Toscana e del Lazio. Il clima rimarrà mite, con massime in rialzo al Nord-Ovest e poco oltre i 20 gradi al Nord-Est e al Centro-Sud. Per i prossimi giorni si conferma la probabile assenza di una struttura di alta pressione e l’insistenza di correnti instabili che manterranno ancora condizioni di variabilità sia in termini di nubi e fasi instabili, caratterizzate dallo sviluppo di rovesci o temporali, che di temperature altalenanti che continueranno a oscillare su valori miti, intorno alla norma o leggermente sopra le medie.

Previsioni meteo per Pasquetta



Al mattino prime schiarite all’estremo Nord-Ovest e prevalentemente soleggiato al Sud e sul medio Adriatico; maggiore nuvolosità altrove con piogge in Sardegna, anche moderate nel sud dell’isola, e residui piovaschi sporadici nelle Alpi orientali e sull’Appennino tosco-emiliano. Nel pomeriggio le piogge si attenuano in Sardegna e si estendono anche a carattere di rovescio o temporale verso la Sicilia, aumenta l’instabilità con il rischio di locali rovesci o isolati temporali su rilievi emiliani, zone interne di Toscana e Lazio, Umbria ed Appennino centrale; qualche sporadica pioggia possibile anche sulle Alpi orientali. Generale miglioramento alla sera, salvo residui rovesci in Sicilia. Temperature massime in rialzo al Nordovest e in calo nelle Isole; valori in generale ancora miti. Un po’ ventoso intorno alle Isole.

Previsioni meteo per martedì 22 aprile

Al mattino molte le aree soleggiate con qualche addensamento in più nelle Alpi orientali e sul basso Tirreno. Nella seconda parte del giorno nubi in aumento al Nordest, nelle Alpi occidentali e nelle zone interne e montuose in genere del Centro-Sud. Nel pomeriggio possibili rovesci o temporali lungo l’Appennino centro-settentrionale, in Umbria e nell’interno della Toscana e del Lazio; sporadici rovesci su Alpi orientali, Alpi Marittime e monti delle Isole. Tra sera e notte possibili rovesci o temporali su Lombardia ed Emilia. Temperature per lo più in rialzo al Centro-Nord e nelle Isole. Venti da ovest-nordovest fino a moderati su Tirreno, Isole e basso Adriatico.