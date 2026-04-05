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Meteo, Pasquetta con sole protagonista sull'Italia: le previsioni

Temperature oltre la norma, specie al Centro-nord con punte intorno ai 25 gradi. L'alta pressione garantisce tempo stabile ovunque. Le previsioni meteo per Pasquetta
Previsione5 Aprile 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione5 Aprile 2026 - ore 12:00 - Redatto da Meteo.it

La giornata di Pasquetta sarà caratterizzata dall’insistente presenza dell’alta pressione, che garantirà condizioni meteorologiche decisamente stabili. Ci attende quindi una prevalenza di tempo soleggiato in tutta Italia, senza piogge o nevicate, e con temperature ben al di sopra delle medie stagionali, specie al Centro-Nord e Sardegna. In base alle proiezioni a medio-lungo termine, questa fase di tempo stabile e caldo anomalo sembra destinata a durare anche oltre le Feste Pasquali, con l’alta pressione che probabilmente occuperà la nostra Penisola almeno fino a giovedì, continuando così a garantire condizioni di tempo soleggiato e asciutto, sempre accompagnato da temperature di alcuni gradi oltre la norma. Anche nei prossimi giorni si farà sentire, quindi, un po’ di caldo anomalo per il periodo, soprattutto al Centro-Nord. Nell’ultima parte della nuova settimana, e in particolare da venerdì, appare invece possibile un cambiamento della circolazione atmosferica nel Mediterraneo Centrale, con il parziale cedimento dell’alta pressione e l’inizio di una fase più instabile, in cui anche le temperature dovrebbero gradualmente tornare sui valori tipici del periodo.

Previsioni meteo per Pasquetta

Giornata di tempo soleggiato e stabile in tutte le regioni, senza piogge o nevicate. Venti in generale deboli dai quadranti settentrionali, con mari per lo più calmi o poco mossi. Temperature minime quasi dappertutto in crescita; massime ovunque oltre la norma, stazionarie al Nord, in ulteriore leggera crescita invece in gran parte del Centro-Sud, con valori che in gran parte d’Italia saranno compresi fra 18 e 25 gradi e possibili picchi di 26-27 gradi.

Previsioni meteo per martedì 7 aprile

Tempo diffusamente stabile e soleggiato. Sul nostro Paese potranno al più transitare poche velature passeggere e non si esclude qualche temporaneo e locale banco di nubi più basse nel settore ligure e a ridosso della Campania. Le temperature potranno essere anche in ulteriore lieve aumento al Sud e nelle Isole e in generale faranno registrare valori oltre la norma con massime per lo più comprese tra 18 e punte vicine ai 25 gradi. Il quadro climatico favorevole sarà completato da una scarsa ventilazione con venti deboli o quasi assenti un po’ dappertutto.

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Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Aprile ore 03:11

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