Meteo, Pasquetta 2023 mite e con il sole quasi ovunque: le zone a rischio pioggia

La perturbazione che ha attraversato l'Italia nei giorni scorsi si sta gradualmente allontanando dal Paese, e dopo aver portato ancora un po' di instabilità al Centro-Sud nella giornata di Pasqua, in questo giorno di Pasquetta lascerà spazio a condizioni meteo stabili in gran parte del Paese, con tanto sole e un clima gradevole e primaverile. In particolare, nel lunedì dell'Angelo le condizioni meteo saranno stabili in gran parte del Centro-Nord e in Sardegna, mentre qualche pioggia o temporale residuo potrà insistere al Sud, sulla Sicilia orientale e sul versante adriatico del Centro, in particolare nelle prime ore del giorno, dove gli episodi di instabilità saranno comunque alternati a momenti di schiarite.

Dal punto di vista delle temperature, la giornata di Pasquetta sarà primaverile, con un clima gradevole da Nord a Sud e valori massimi diffusamente superiori ai 15 gradi: nelle zone più miti la colonnina di mercurio potrà arrivare anche intorno alla soglia dei 20 gradi.

Per i giorni successivi si profila uno scenario meteo più dinamico: dopo una temporanea estensione dell'anticiclone prevista per martedì - con tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque - tra mercoledì e venerdì ben due perturbazioni investiranno l'Italia. Non perdete i prossimi aggiornamenti per conoscere i dettagli su questa evoluzione.

Le previsioni meteo per Pasquetta 2023

Oggi tempo prevalentemente soleggiato su gran parte del Centro-Nord e in Sardegna; nuvole più insistenti solo tra Abruzzo e Molise con precipitazioni in attenuazione nel pomeriggio, anche sotto forma di rovesci e con neve in Appennino oltre i 900 metri circa; in giornata nubi alte in arrivo al Nord-Ovest. Al Sud il tempo rimane instabile con precipitazioni sparse, fatta eccezione per sud-ovest della Sicilia; possibili rovesci o temporali in Calabria, al mattino anche nel Gargano; limite della neve sui monti oltre i 1000-1400 metri. In serata fenomeni in attenuazione anche al Sud.

Temperature massime in rialzo con clima più mite al Centro-Nord, stabili o in lieve calo al Sud e in Sicilia. Il clima sarà ovunque gradevole e primaverile, con massime diffusamente superiori ai 15 gradi e punte che nelle zone più miti arriveranno anche intorno ai 20°C. Venti fino a moderati settentrionali al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per martedì 11 aprile

Domani tempo stabile da Nord a Sud, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi su regioni meridionali e Sicilia; altrove nuvolosità in transito, in prevalenza medio-alta, con nubi più compatte in Liguria e settori alpini dove i cieli a tratti risulteranno coperti. Temperature in generale aumento e anche intorno ai 20 gradi, con picchi oltre questa soglia in Sardegna e in Pianura Padana. Venti ancora settentrionali al Sud e in Sicilia, rinforzi da Ovest sui mari di Ponente.