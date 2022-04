Meteo, Pasquetta fresca ma per lo più stabile: fa eccezione qualche pioggia a inizio giornata. Ecco dove

L'alta pressione si è indebolita in queste feste di Pasqua e Pasquetta, permettendo a una perturbazione di lambire il Paese influenzando le condizioni meteo in molte regioni. I suoi effetti si fanno sentire soprattutto con un deciso rinforzo del vento e un calo delle temperature che in alcuni casi sarà anche sensibile. Al Sud sta arrivando anche qualche pioggia, specie tra Sicilia e Calabria.

Per la giornata di Pasquetta si profila una situazione meteo più tranquilla: anche al Sud, dove si prevedono le ultime piogge in mattinata, successivamente i fenomeni saranno in esaurimento. Anche i venti tenderanno piano piano ad attenuarsi, con le temperature in timido rialzo.

Le previsioni meteo per la giornata di Pasquetta 2022

Il Lunedì dell’Angelo trascorrerà con ampi spazi soleggiati su tutta l'Italia. Innocua nuvolosità in transito al Nord, qualche annuvolamento in Appennino, e nuvolosità più diffusa ma in attenuazione al Sud e in Sicilia. In mattinata ultime piogge all’estremo Sud sul settore ionico e sulla Sicilia orientale.

Sarà una giornata ancora relativamente fresca, con valori al di sotto della media soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud; valori in timido aumento altrove. Venti settentrionali specialmente al Centro-Sud, ma in leggera attenuazione; ventilazione localmente ancora tesa su medio Adriatico e al Sud, dove i mari si presenteranno molto mossi.

Le previsioni meteo per martedì 19 aprile

Tempo stabile, con cieli sereni o parzialmente nuvolosi. Nel pomeriggio nubi in aumento su Alpi e Appennino, e in Toscana. In serata possibili piogge sulle Alpi orientali.

Temperature in lieve aumento, ancora inferiori alle medie stagionali sul settore adriatico e la Sud. Ancora venti settentrionali al più moderati al Sud; correnti meridionali in rinforzo altrove.