Meteo Pasqua, irruzione fredda con raffiche di burrasca e qualche pioggia: ecco dove

Proprio a ridosso della Pasqua lo scenario meteo sull'Italia cambia in modo sensibile. L’alta pressione si sta infatti indebolendo, mentre nella giornata di sabato 16 aprile due diverse perturbazioni lambiranno il nostro Paese, causando un aumento dell’instabilità atmosferica al Nord-Est e all’estremo Sud: una depressione (la perturbazione numero 4 del mese) si muoverà attraverso il basso mar Mediterraneo, mentre un fronte freddo (perturbazione numero 5 del mese) diretto dall’Europa nord-orientale ai Balcani sfiorerà la Penisola.

La massa d’aria fredda che lo accompagna si riverserà in parte anche sull’Italia proprio nelle Feste di Pasqua, causando un marcato rinforzo dei venti di Bora, di Grecale e di Tramontana e un generale calo delle temperature, più sensibile sulle regioni adriatiche e meridionali dove i valori crolleranno temporaneamente al di sotto della norma. In compenso il tempo resterà in prevalenza soleggiato: solo a Pasqua ci sarà il rischio di rovesci o temporali sulle estreme regioni meridionali.

Le previsioni meteo per sabato 16 aprile

Sabato giornata tra schiarite e annuvolamenti al Nord-Est, nelle zone interne del Centro e sulle regioni meridionali, con isolati rovesci o temporali, nel pomeriggio, su Lombardia orientale, nord dell’Emilia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e sulla Sicilia. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia.

Temperature massime in lieve calo su regioni di Nord-Est e Marche, senza grandi variazioni altrove e ancora al di sopra della norma, con punte di 24-25 gradi nelle regioni occidentali. Venti nord-orientali in sensibile rinforzo dalla sera su mare Adriatico e regioni centrali.

Le previsioni meteo per Pasqua 2022

Domenica cielo nuvoloso o molto nuvoloso su Abruzzo, Molise e regioni meridionali. Sarà una Pasqua con condizioni meteo localmente instabili: rovesci e temporali sparsi su Calabria e Sicilia; a carattere più isolato qualche debole pioggia anche su Puglia e Basilicata. Tempo in prevalenza soleggiato nel resto d’Italia, salvo un po’ di nuvole in mattinata sulle regioni di Nord-Ovest.

Temperature massime in sensibile diminuzione, anche di 7-8 gradi: si porteranno al di sotto della norma sul versante adriatico. Attenzione ai venti di Bora, Grecale e Tramontana al Centro-Sud, dove soffieranno con raffiche localmente di burrasca, fino a 70-80 Km/h. I mari diverranno tutti mossi o molto mossi, localmente agitati lo Ionio e il Tirreno occidentale.