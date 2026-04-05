FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo oggi (Pasqua): splende il sole sull'Italia! Clima caldo, sp...

Meteo oggi (Pasqua): splende il sole sull'Italia! Clima caldo, specie al Centro-Nord

Oggi, domenica di Pasqua, si consolida l'anticiclone sull'Italia assicurando feste pasquali all'insegna di sole e temperature ben oltre la norma.
Previsione5 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Previsione5 Aprile 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it

Queste Feste di Pasqua saranno dominate, dal punto di vista meteorologico, dall’alta pressione che occuperà stabilmente la nostra Penisola: di conseguenza ci attendono una Pasqua (oggi, domenica 5 aprile) e una Pasquetta piene di sole, senza piogge o nevicate, e con temperature ben al di sopra delle medie stagionali, specie al Centro-Nord e Sardegna.

La fase di tempo stabile e insolitamente caldo sembra peraltro destinata a durare anche oltre le Feste Pasquali: le ultime proiezioni infatti confermano che l’alta pressione insisterà, probabilmente, almeno fino a giovedì 9 della prossima settimana, garantendo sempre tempo ancora soleggiato e stabile, accompagnato da un po’ di caldo anomalo.

Nell’ultima parte della prossima settimana, e in particolare da venerdì 10, appare invece possibile un cambiamento della circolazione atmosferica nel Mediterraneo Centrale, con il parziale cedimento dell’alta pressione e l’inizio di una fase più instabile, caratterizzata anche da un graduale ritorno delle temperature sui valori tipici del periodo.

Le previsioni meteo per oggi, domenica di Pasqua

Bel tempo con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni durante tutta la giornata. Moderati venti di Tramontana sullo Ionio, che risulterà in generale mosso; altrove venti deboli e mari nel complesso calmi o poco mossi.

Temperature al di sopra delle medie stagionali, specie nei valori pomeridiani: in particolare massime quasi dappertutto in ulteriore leggera crescita e in generale comprese fra 18 e 24 gradi, con possibili picchi fino a 25-26 gradi.

Le previsioni meteo per Pasquetta (lunedì 6 aprile)

Altra giornata con prevalenza di tempo soleggiato in tutto il Paese, fatta eccezione per qualche innocuo e temporaneo annuvolamento, per lo più confinato sulle zone montuose. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con mari in generale calmi o poco mossi.

Temperature stazionarie o in ulteriore leggero aumento: massime quasi dappertutto comprese fra 18 e 25 gradi, con picchi di 26-27 gradi, al di sopra della norma soprattutto al Centro-Nord e Sardegna.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo, Pasquetta con sole protagonista sull'Italia: le previsioni
    Previsione5 Aprile 2026

    Meteo, Pasquetta con sole protagonista sull'Italia: le previsioni

    Temperature oltre la norma, specie al Centro-nord con punte intorno ai 25 gradi. L'alta pressione garantisce tempo stabile ovunque. Le previsioni meteo per Pasquetta
  • Meteo, Pasqua e Pasquetta stabili e molto miti: picchi intorno ai 25 gradi
    Previsione5 Aprile 2026

    Meteo, Pasqua e Pasquetta stabili e molto miti: picchi intorno ai 25 gradi

    Alta pressione sull'Italia con sole protagonista: feste di Pasqua con temperature sopra la norma al Centro-nord. Le previsioni meteo
  • Meteo: Pasqua con tanto sole e caldo anomalo! Picchi vicini ai 25 gradi
    Previsione4 Aprile 2026

    Meteo: Pasqua con tanto sole e caldo anomalo! Picchi vicini ai 25 gradi

    L'alta pressione assicura una Pasqua (domenica 5 aprile) soleggiata e calda, con valori compresi tra 18 e 24 gradi e picchi anche superiori.
  • Meteo Sabato santo: prevalenza di sole e temperature in rialzo!
    Previsione4 Aprile 2026

    Meteo Sabato santo: prevalenza di sole e temperature in rialzo!

    Le previsioni meteo per il 4 aprile (sabato santo) indicano il ritorno dell'alta pressione sull'Italia dove anche a Pasqua e Pasquetta sarà bello
Ultime newsVedi tutte
Meteo, sole e tempo stabile almeno fino al 9 aprile: la tendenza
Tendenza5 Aprile 2026
Meteo, sole e tempo stabile almeno fino al 9 aprile: la tendenza
Proseguirà per buona parte della prossima settimana la fase stabile e mite: da venerdì possibile cambio di scenario. La tendenza meteo
Meteo: alta pressione anche dopo Pasqua e Pasquetta! Ma fino a quando?
Tendenza4 Aprile 2026
Meteo: alta pressione anche dopo Pasqua e Pasquetta! Ma fino a quando?
La tendenza meteo subito dopo le festività di Pasqua e Pasquetta vede ancora un anticiclone ben saldo sull'Italia. Poi potrebbe cambiare qualcosa
Meteo, Pasquetta con sole e picchi di 25 gradi: ecco dove
Tendenza3 Aprile 2026
Meteo, Pasquetta con sole e picchi di 25 gradi: ecco dove
Alta pressione protagonista sull'Italia per le feste di Pasqua: tempo stabile e soleggiato anche martedì e mercoledì. Clima molto mite. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Aprile ore 03:36

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154