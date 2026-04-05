Meteo oggi (Pasqua): splende il sole sull'Italia! Clima caldo, specie al Centro-Nord
Queste Feste di Pasqua saranno dominate, dal punto di vista meteorologico, dall’alta pressione che occuperà stabilmente la nostra Penisola: di conseguenza ci attendono una Pasqua (oggi, domenica 5 aprile) e una Pasquetta piene di sole, senza piogge o nevicate, e con temperature ben al di sopra delle medie stagionali, specie al Centro-Nord e Sardegna.
La fase di tempo stabile e insolitamente caldo sembra peraltro destinata a durare anche oltre le Feste Pasquali: le ultime proiezioni infatti confermano che l’alta pressione insisterà, probabilmente, almeno fino a giovedì 9 della prossima settimana, garantendo sempre tempo ancora soleggiato e stabile, accompagnato da un po’ di caldo anomalo.
Nell’ultima parte della prossima settimana, e in particolare da venerdì 10, appare invece possibile un cambiamento della circolazione atmosferica nel Mediterraneo Centrale, con il parziale cedimento dell’alta pressione e l’inizio di una fase più instabile, caratterizzata anche da un graduale ritorno delle temperature sui valori tipici del periodo.
Le previsioni meteo per oggi, domenica di Pasqua
Bel tempo con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni durante tutta la giornata. Moderati venti di Tramontana sullo Ionio, che risulterà in generale mosso; altrove venti deboli e mari nel complesso calmi o poco mossi.
Temperature al di sopra delle medie stagionali, specie nei valori pomeridiani: in particolare massime quasi dappertutto in ulteriore leggera crescita e in generale comprese fra 18 e 24 gradi, con possibili picchi fino a 25-26 gradi.
Le previsioni meteo per Pasquetta (lunedì 6 aprile)
Altra giornata con prevalenza di tempo soleggiato in tutto il Paese, fatta eccezione per qualche innocuo e temporaneo annuvolamento, per lo più confinato sulle zone montuose. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con mari in generale calmi o poco mossi.
Temperature stazionarie o in ulteriore leggero aumento: massime quasi dappertutto comprese fra 18 e 25 gradi, con picchi di 26-27 gradi, al di sopra della norma soprattutto al Centro-Nord e Sardegna.