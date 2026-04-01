Meteo Pasqua e Pasquetta: torna la primavera. Sole e clima mite

Ci sono buone prospettive per le festività di Pasqua che vedranno la graduale espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso l’Europa centro-meridionale e il Mediterraneo. In questo contesto, saranno garantite condizioni di tempo stabile per tutto il fine settimana pasquale, fino almeno a metà della prossima settimana, con temperature che aumenteranno gradualmente in tutta l’Italia. Da segnalare solo una residua instabilità con possibili brevi temporali pomeridiani sui rilievi della Sicilia e della Calabria solo nella giornata di sabato 4 aprile.

Il rialzo termico sarà inizialmente più vistoso al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, dove già da Pasqua si potranno superare leggermente i 20 gradi. Nel resto del Paese le temperature faranno più fatica a rialzare rimanendo ancora leggermente sotto la media per lo più al Sud, ma con tendenza ad allinearsi ai livelli normali o anche oltre a partire da lunedì di Pasquetta quando l’alta pressione assumerà una componente subtropicale, segno del concomitante richiamo di aria più calda verso la nostra penisola.

Sabato 4 aprile il tempo sarà in prevalenza soleggiato, a parte qualche annuvolamento al Nord-Est e all’estremo Sud, con possibile sviluppo di brevi rovesci o temporali durante il pomeriggio sui rilievi della bassa Calabria e della Sicilia sud-orientale. Il rialzo termico porterà le temperature massime fino a picchi di 18-20 gradi al Centro-Nord, anche leggermente oltre in Toscana, e sulle Isole, mentre al Sud resteranno leggermente più contenute. Sarà ancora un po’ ventilato per venti settentrionali al Sud e sulle Isole.

Nella giornata di Pasqua, domenica 5, il tempo sarà stabile e soleggiato, con poche modeste nuvole in transito e temperature in ulteriore crescita, fino a 20-22 gradi al Centro-Nord e sulle Isole, con punte di 23-24 gradi in Toscana.

Lunedì di Pasquetta la situazione sarà molto simile a quella di Pasqua, con solo qualche velatura in più in transito e un ulteriore rialzo termico con valori per lo più dai 18 ai 24 gradi in tutta Italia.